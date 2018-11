Opt echipe pot obtine calificarea in optimile Champions League! Cele mai tari dueluri de marti si miercuri! PROGRAMUL COMPLET

14:19

OPT ECHIPE POT OBTINE CALIFICAREA



Situatia din grupa A permite calificarea celor de la Dortmund si Atletico. Nemtii castiga grupa daca inving Atletico Madrid in confruntarea de marti seara. Spaniolii se califica in grupe daca inving la Dortmund, iar Monaco - Brugge se termina la egalitate.

In grupa B, Barcelona va castiga grupa, daca invinge la Milano. Inter poate obtine calificarea matematica in cazul in care invinge Barca, iar Tottenham - PSV se termina egal.

In grupele C si D, situatia este diferita. Nicio echipa nu poate obtine calificarea in optimi. Liverpool, Napoli si PSG, respectiv Schalke, Galata si Porto, isi pastreaza sanse de calificare indiferent de ce rezultate se inregistreaza in aceste doua zile de competitie.

In grupa E, Ajax merge in optimi daca invinge Benfica, iar Bayern se califica doar daca invinge la Atena, iar Benfica pierde cu Ajax.

Echipa lui Pep Guardiola, Manchester City, poate obtine calificarea in optimi daca ii bate pe cei de la Sahtior. De asemenea, Hoffenheim ramane fara nicio sansa daca pierde si pierd si turcii.

Grupa G vine cu o situatie similara ca grupele C si D. CSKA Moscova, AS Roma si Real Madrid nu pot obtine calificarea in optimi dupa duelurile din aceste doua zile.

In ultima grupa, H, Juventus se califica si daca face egal cu United. Daca invinge, echipa lui Ronaldo isi asigura si castigarea grupei.

Champions League, 6 noiembrie:

Steaua Rosie Belgrad - Liverpool, 19:55

Monaco - Brugge, 19:55

Atletico Madrid - Dortmund, 22:00

Tottenham - PSV, 22:00

Schalke 04 - Galatasaray, 22:00

Napoli - PSG, 22:00

Porto - Lokomotiv Moscova, 22:00

Inter - Barcelona, 22:00

Champions League, 7 noiembrie:

Valencia - Young Boys, 19:55

CSKA Moscova - Roma, 19:55

Manchester City - Sahtior, 22:00

Lyon - Hoffenheim, 22:00

Plzen - Real Madrid, 22:00

Juventus - Manchester United, 22:00

Benfica - Ajax, 22:00

Bayern - AEK Atena, 22:00