JUVENTUS - MANCHESTER UNITED | Dybala, pus la pamant de Szczesny! Faza incredibila cu cateva minute inainte de startul meciului | VIDEO

Portarul lui Juventus a degajat o minge fix in capul lui Dybala la incalzire, inainte de Juventus - Manchester United.

Starul torinezilor a avut nevoie de interventia echipei medicale pentru a se ridica de pe gazon.

Dybala si-a revenit rapid si este titular in meciul cu Manchester United.

Paulo Dybala is fuming after Wojciech Szczęsny smashes a ball at his head ????

So the keeper kisses it better! ???????? pic.twitter.com/ndAB5l23vF