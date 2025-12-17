Dinamo a câștigat cu 4-0 în fața celor de la Metaloglobus în ultima etapă, reușind să se apropie la un singur punct de liderul Rapid, înainte de ultima etapă din 2025.



Glăvan este impresionat de ascensiunea lui Dinamo din ultimele două sezoane și este convins că fosta sa echipă se poate lupta la campionat dacă va avea o campanie bună de achiziții.



Gabriel Glăvan: ”Cu transferuri, Dinamo se poate bate la campionat”



Conducerea ”câinilor”, prin vocea lui Andrei Nicolescu, a anunțat deja că pregătește transferul unui atacant. În plus, Zeljko Kopic își dorește și un fundaș stânga, care să-l ”dubleze” pe Raul Opruț.



„Dinamo merită, procesul este profesionist, oamenii știu ce fac, au departamentele foarte bine structurate.



Au respectat planul încă de când am promovat în prima ligă, pare că arată bine. Cu câteva transferuri, se poate bate la campionat”, a spus Gabriel Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Dinamo este pe locul doi după 20 etape și are șanse bune să termine anul 2025 pe primul loc, fiind la un singur punct în spatele liderului Rapid. ”Câinii” au nevoie de o victorie cu UTA, la Arad, dar și de un joc bun al rezultatelor pentru a fi lideri în Superligă.



Gabriel Glăvan: ”Mazilu e un câștig real pentru Dinamo”



Gabriel Glăvan este de părere că transferul lui Adrian Mazilu va reprezenta un ”câștig real” pentru fosta sa echipă și îl compară pe acesta cu Octavian Popescu de la FCSB.



”Mă bucur că a intrat Mazilu foarte repede în echipă, s-a adaptat destul de bine după această accidentare, a jucat și titular și cred că va fi un câștig real pentru echipă pe viitor.



Mazilu cred că e la nivelul la care era Tavi Popescu atunci când avea el 18 ani, acum trei ani, ceva de genul. El și Tavi Popescu sunt niște jucători foarte talentați”, a spus Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.

