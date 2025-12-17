Este vorba despre Stefan de Vrij, aflat la Milano din 2018, care nu mai intră în planurile lui Cristi Chivu.



În acest moment, Inter are nu mai puțin de șase fundași centrali în lot: Bastoni, Bisseck, Akanji, Palacios, Acerbi și De Vrij.



Dacă în cazul lui Francesco Acerbi se știa deja că vârsta înaintată îl apropie de finalul aventurii pe „Meazza”, aceeași soartă pare să-l aștepte și pe stoperul olandez.



OUT de la Inter! Cristi Chivu a luat decizia



Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, negocierile pentru prelungirea contractului lui Stefan de Vrij, scadent în iunie 2026, sunt complet blocate.



Mai mult, sursa citată susține că despărțirea este, în acest moment, cel mai probabil scenariu, semn că tehnicianul român nu se bazează pe el pe termen mediu și lung.



De Vrij a fost adus gratis de la Lazio și a devenit rapid o piesă importantă în anii precedenți, strângând 286 de meciuri pentru nerazzurri, cu 13 goluri și 8 assist-uri.



În actualul sezon, însă, sub comanda lui Chivu, a bifat doar șapte apariții, totalizând 496 de minute, un detaliu care spune multe despre statutul său actual.



Internaționalul olandez are 77 de selecții la națională și un palmares impresionant cu Inter, incluzând două titluri de campion, două Cupe ale Italiei și patru Supercupe.

