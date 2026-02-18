Vinicius, atacantul brazilian al Realului, care a denunţat un act de rasism în timpul meciului cu Benfica Lisabona, a avut o reacție acidă, la finalul partidei de marți.

Vinicius a avut un schimb de replici cu argentinianul Gianluca Prestianni de la Benfica, pe care l-a acuzat că i-a adresat insulte rasiste, având gura acoperită cu tricoul de joc, pentru a nu se putea identifica ceea ce a spus.

"Rasiştii sunt, înainte de toate, nişte laşi. Este necesar să-şi acopere gura cu tricoul pentru a arăta cât sunt de slabi. Dar ei beneficiază de protecţia altor persoane, care, teoretic, au obligaţia de a-i sancţiona. Nimic din ce s-a întâmplat astăzi nu este nou în viaţa mea sau a familiei mele", a scris Vinicius pe contul său de Instagram, potrivit Agerpres.

"Am primit un cartonaş galben pentru că am sărbătorit un gol. Fără să înţeleg de ce. Pe de altă parte, este doar un protocol prost aplicat, care nu funcţionează deloc. Nu-mi place să apar în astfel de situaţii, mai ales după o victorie frumoasă şi atunci când ar trebui să se scrie în primul rând de Real Madrid, dar este necesar", a adăugat brazilianul.

Vinicius a marcat, în minutul 50, unicul gol al meciului de pe Estadio da Luz, dominat de Real Madrid. Returul este programat în data de 25 februarie, în capitala Spaniei.