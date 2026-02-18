VIDEO Ce cuvânt i-a adresat Prestianni lui Vinicius în Benfica Lisabona - Real Madrid! Mourinho a cerut eliminarea brazilianului

Ce cuvânt i-a adresat Prestianni lui Vinicius în Benfica Lisabona - Real Madrid! Mourinho a cerut eliminarea brazilianului Liga Campionilor
Meci cu scântei în Champions League.

Real Madrid s-a impus cu 1-0 la Lisabona în faţa echipei locale Benfica, în turul din play-off, luându-şi revanşa după ce în urmă cu trei săptămâni pierdea cu 2-4 şi ratat calificarea directă în optimi, ultimul gol al ''vulturilor'' fiind înscris de portarul Anatoliy Trubin.

Unicul gol al meciului a fost înscris de Vinicius Junior (50), dar felul provocator în care a sărbătorit reuşita a produs tensiune în tribune şi pe teren. 

Partida a fost întreruptă de arbitru aproape zece minute

Jocul a fost întrerupt aproape zece minute după ce brazilianul a acuzat că a fost insultat rasial de argentinianul Gianluca Prestianni.

Conform Marca, Prestianni l-a numit ”maimuță” pe Vinicius, brazilianul i-a spus arbitrului, iar Francois Letexier a activat protocolul anti-rasism, arătând cu brațele simbolul X.

Real a avut ocazii de gol prin Kylian Mbappe şi Arda Guler, dar portarul Trubin s-a remarcat, o altă mare ratare aparţinându-i lui Mbappe, care a luftat din 6 metri.

Tensiune a existat şi pe final, antrenorul Benficăi, Jose Mourinho, protestând vehement pentru că Vinicius nu a primit al doilea cartonaş galben (85) la un fault comis, astfel că tehnicianul a văzut două avertismente în decurs de câteva secunde din partea arbitrului Francois Letexier.

