Real Madrid s-a impus cu 1-0 la Lisabona în faţa echipei locale Benfica, în turul din play-off, luându-şi revanşa după ce în urmă cu trei săptămâni pierdea cu 2-4 şi ratat calificarea directă în optimi, ultimul gol al ''vulturilor'' fiind înscris de portarul Anatoliy Trubin.

Unicul gol al meciului a fost înscris de Vinicius Junior (50), dar felul provocator în care a sărbătorit reuşita a produs tensiune în tribune şi pe teren.

Partida a fost întreruptă de arbitru aproape zece minute

Jocul a fost întrerupt aproape zece minute după ce brazilianul a acuzat că a fost insultat rasial de argentinianul Gianluca Prestianni.

Conform Marca, Prestianni l-a numit ”maimuță” pe Vinicius, brazilianul i-a spus arbitrului, iar Francois Letexier a activat protocolul anti-rasism, arătând cu brațele simbolul X.