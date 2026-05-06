Bayern Munchen - PSG | Vincent Kompany a marșat la conferința de presă pe un discurs motivațional. Care a fost 'cheia'

Alexandru Hațieganu
Bayern Munchen - PSG, azi de la 22:00, în semifinalele Champions League.

"Vrem să facem acest moment de neuitat", a declarat antrenorul lui Bayern Munchen, Vincent Kompany, marţi, în ajunul meciului cu Paris Saint-Germain, din manşa secundă a semifinalei Ligii Campionilor la fotbal.

După gala ofensivă (victorie pariziană cu 5-4) oferită în prima manşă, care a entuziasmat lumea fotbalului, Bayern trebuie să câştige pe terenul său, pe Allianz Arena, la cel puţin un gol pentru a merge în prelungiri şi la două goluri pentru a se califica în finală înainte de loviturile de departajare.

"Această echipă are o relaţie bună cu fanii săi. Există acest sentiment că vrem să încercăm să ajungem împreună la această nouă etapă", a subliniat Vincent Kompany, care se află pe banca lui Bayern din iulie 2024. "La începutul sezonului, puţini credeau că vom mai avea o şansă să ne calificăm în finala Ligii Campionilor înainte de ultimul meci pe teren propriu. Suntem aici", a adăugat tehnicianul belgian.

"Noi am trăit deja asemenea momente incredibile şi de aceea fanii cred că echipa este capabilă să facă asta mâine. Vrem să facem acest moment de neuitat", a insistat el, bazându-se pe sprijinul celor 75.000 de spectatori aşteptaţi miercuri.

"Felul nostru de a juca ne-a adus unde suntem acum. Aşa că nu cred că trebuie să schimbăm ceva. Vrem să jucăm un fotbal atractiv, ofensiv", a spus fundaşul central Jonathan Tah, când a fost întrebat dacă se aşteaptă la un meci diferit faţă de manşa întâi.

"Evident, este foarte solicitant, pentru noi, fundaşii, dar şi pentru jucătorii de atac care vin să se apere foarte jos. Este felul nostru de a juca şi nu îl vom schimba", a adăugat Tah.Pentru Vincent Kompany, fizionomia meciului retur, comparativ cu cea extrem de ofensivă a meciului tur, va depinde "în totalitate de cele două echipe".

"Dacă există un moment în joc în care echipa adversă decide să se retragă puţin, să devină mai compactă, este posibil ca aspectul jocului să se schimbe", a spus Kompany.

"Acesta va fi al cincilea meci împotriva lor. Toate au fost decise de detalii. În ultimul meci s-a jucat deschis, dar pentru celelalte a fost aceeaşi intensitate. Dacă vorbim despre stilul de joc, nu văd de ce s-ar schimba", a conchis Kompany.

Bayern Munchen - PSG | Echipe probabile

Bayern: Neuer - Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlović - Olise, Musiala, Luis Díaz - Kane

PSG: Safonov- Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Confruntarea dintre Bayern și PSG are o istorie destul de bogată. 

Bayern Munchen - PSG, de la 22:00, în semifinalele Ligii Campionilor

În ultimele 10 partide directe, Bayern s-a impus de 7 ori, PSG de 3. Nu s-a înregistrat niciun rezultat de egalitate. 

Cei doi tehnicieni s-au întâlnit de 4 ori, iar scorul este egal, 2-2. 

Între cele două jocuri din semifinala de UCL, atât Bayern, cât și PSG, au remizat în întrecerile interne, ambii tehnicieni menajându-și echipa de bază. 

Bayern 3-3 cu Heidenheim 

PSG 2-2 cu Lorient 

Partida va fi condusă de Joao Pedro Pinheiro, 38 de ani, din Portugalia, arbitru care acordă în medie 4,72 cartonașe galbene pe meci, și 0,20 roșii. 

