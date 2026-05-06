Începând cu ediția 2026, UEFA plănuiește să avanseze în direcția unei finale de Liga Campionilor programate cu câteva ore mai devreme, pentru a potența efectele financiare ale acestui eveniment, în locația care îl va găzdui.
Marea norocoasă, din acest punct de vedere, va fi, în acest an, capitala Ungariei. Arena Puskas va găzdui ultimul act al Ligii Campionilor, programat între Arsenal Londra și învingătoarea din returul Bayern Munchen - Paris Saint-Germain, de la ora 19:00.
Finala Champions League, programată la Budapesta, în data de 30 mai, de la ora 19:00
Programarea devreme nu doar că permite unui segment mai larg să urmărească întreaga desfășurare a partidei, în cazul în care meciul ar intra în prelungiri sau ar fi decis doar prin lovituri de departajare, ci le permite fanilor, conform UEFA, o experiență îmbogățită.
Oficialii UEFA, înfrunte cu președintele Aleksander Ceferin cred că această programare va ajuta eonomia locală, iar fanii care vor face deplasarea vor avea mai mult timp pentru a savura greutatea istorică a momentului.
UEFA motivează că această grăbire a jocului înseamnă și o siguranță mai mare pentru toate persoanele implicate în organizarea și derularea meciului, inclusiv pentru spectatorii posesori de tichete de acces pe stadion, dar și pentru fanii care se vor deplasa în Budapesta fără bilete și vor urmări meciul din baruri sau locuri special amenajate pentru vizionare.
O omisiune evidentă și ușor de înțeles, din această motivare a UEFA, este că doar fanii echipei câștigătoare vor beneficia de îmbogățirea experienței din ziua finalei.
27 de grade anunțate la Budapesta, în ziua finalei Ligii Campionilor
Mai important însă programarea finalei mai devreme cu trei ore poate afecta cu adevărat calitatea fotbalului prestat în finala Ligii Campionilor.
De exemplu, în acest an, la Budapesta, în data de 30 mai, este așteptată o vreme însorită, cu o temperatură maximă de 27 de grade Celsius.
Începând la ora 18, ora locală (19:00, ora României), meciul va începe la o temperatură de aproximativ 25 de grade Celsius, și nu circa 21-22, câte ar urma să fie programate la ora 21, vechea oră de disputare a finalei Ligii Campionilor.
În condițiile date, sunt șanse mai mari decât în anii precedenți ca prima repriză, în mod deosebit, să îi facă pe anumiți fotbaliști predispuși la a-și doza mai atent efortul, iar marele spectacol așteptat să fie amânat pentru a doua parte a jocului.