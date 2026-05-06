GALERIE FOTO Marea problemă cu noua oră de start a finalei Ligii Campionilor: detaliul care va răsturna așteptările

Marea problemă cu noua oră de start a finalei Ligii Campionilor: detaliul care va răsturna așteptările Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Finala Ligii Campionilor se joacă în data de 30 mai, la Budapesta, dar mult mai devreme decât sunt obișnuiți fanii fotbalului.

TAGS:
ArsenalPSGLiga CampionilorBudapestabayernFinala Ligii Campionilor
Din articol

Începând cu ediția 2026, UEFA plănuiește să avanseze în direcția unei finale de Liga Campionilor programate cu câteva ore mai devreme, pentru a potența efectele financiare ale acestui eveniment, în locația care îl va găzdui.

Marea norocoasă, din acest punct de vedere, va fi, în acest an, capitala Ungariei. Arena Puskas va găzdui ultimul act al Ligii Campionilor, programat între Arsenal Londra și învingătoarea din returul Bayern Munchen - Paris Saint-Germain, de la ora 19:00.

Finala Champions League, programată la Budapesta, în data de 30 mai, de la ora 19:00

Programarea devreme nu doar că permite unui segment mai larg să urmărească întreaga desfășurare a partidei, în cazul în care meciul ar intra în prelungiri sau ar fi decis doar prin lovituri de departajare, ci le permite fanilor, conform UEFA, o experiență îmbogățită.

Oficialii UEFA, înfrunte cu președintele Aleksander Ceferin cred că această programare va ajuta eonomia locală, iar fanii care vor face deplasarea vor avea mai mult timp pentru a savura greutatea istorică a momentului.

Arsenal

  • Gettyimages 2274688624 arsenal
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

UEFA motivează că această grăbire a jocului înseamnă și o siguranță mai mare pentru toate persoanele implicate în organizarea și derularea meciului, inclusiv pentru spectatorii posesori de tichete de acces pe stadion, dar și pentru fanii care se vor deplasa în Budapesta fără bilete și vor urmări meciul din baruri sau locuri special amenajate pentru vizionare.

O omisiune evidentă și ușor de înțeles, din această motivare a UEFA, este că doar fanii echipei câștigătoare vor beneficia de îmbogățirea experienței din ziua finalei.

27 de grade anunțate la Budapesta, în ziua finalei Ligii Campionilor

Mai important însă programarea finalei mai devreme cu trei ore poate afecta cu adevărat calitatea fotbalului prestat în finala Ligii Campionilor.

De exemplu, în acest an, la Budapesta, în data de 30 mai, este așteptată o vreme însorită, cu o temperatură maximă de 27 de grade Celsius.

Începând la ora 18, ora locală (19:00, ora României), meciul va începe la o temperatură de aproximativ 25 de grade Celsius, și nu circa 21-22, câte ar urma să fie programate la ora 21, vechea oră de disputare a finalei Ligii Campionilor.

În condițiile date, sunt șanse mai mari decât în anii precedenți ca prima repriză, în mod deosebit, să îi facă pe anumiți fotbaliști predispuși la a-și doza mai atent efortul, iar marele spectacol așteptat să fie amânat pentru a doua parte a jocului.

Bayern și PSG

  • Bayern 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sorin Grindeanu: „PSD exclude colaborarea cu AUR și nu susține un premier din acest partid”. Ce spune despre anticipate
Sorin Grindeanu: „PSD exclude colaborarea cu AUR și nu susține un premier din acest partid”. Ce spune despre anticipate
ULTIMELE STIRI
Mihai Stoica a îngropat securea războiului: ”Așa am simțit, asta am făcut!”
Mihai Stoica a îngropat securea războiului: ”Așa am simțit, asta am făcut!”
Prima reacție după ce Corvinul Hunedoara a revenit în Superliga
Prima reacție după ce Corvinul Hunedoara a revenit în Superliga
LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele de start
LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele de start
Statui în Ghencea și indemnizații de merit. Asta vor Eroii de la Sevilla!
Statui în Ghencea și indemnizații de merit. Asta vor Eroii de la Sevilla!
Bucurie fără margini! Imagini de fericire la Hunedoara după promovarea Corvinului în Superliga României
Bucurie fără margini! Imagini de fericire la Hunedoara după promovarea Corvinului în Superliga României
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid

S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid

Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile

Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile

Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan

Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii



Recomandarile redactiei
LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele de start
LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele de start
Mihai Stoica a îngropat securea războiului: ”Așa am simțit, asta am făcut!”
Mihai Stoica a îngropat securea războiului: ”Așa am simțit, asta am făcut!”
Prima reacție după ce Corvinul Hunedoara a revenit în Superliga
Prima reacție după ce Corvinul Hunedoara a revenit în Superliga
Statui în Ghencea și indemnizații de merit. Asta vor Eroii de la Sevilla!
Statui în Ghencea și indemnizații de merit. Asta vor Eroii de la Sevilla!
”Rapid sau Dinamo în barajul pentru Conference?” Bănel Nicoliță, răspuns sincer: ”Îi batem și le arătăm că suntem mai buni”
”Rapid sau Dinamo în barajul pentru Conference?” Bănel Nicoliță, răspuns sincer: ”Îi batem și le arătăm că suntem mai buni”
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
CITESTE SI
Achiziție spectaculoasă a statului. Romgaz preia de la elvețieni combinatul chimic Azomureș

stirileprotv Achiziție spectaculoasă a statului. Romgaz preia de la elvețieni combinatul chimic Azomureș

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

PSD îi cere înapoi pe liberali la guvernare, la o zi după ce i-a dat jos. Cele trei scenarii ale unui nou guvern, fără AUR

stirileprotv PSD îi cere înapoi pe liberali la guvernare, la o zi după ce i-a dat jos. Cele trei scenarii ale unui nou guvern, fără AUR

Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

stirileprotv Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!