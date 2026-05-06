Începând cu ediția 2026, UEFA plănuiește să avanseze în direcția unei finale de Liga Campionilor programate cu câteva ore mai devreme, pentru a potența efectele financiare ale acestui eveniment, în locația care îl va găzdui.

Marea norocoasă, din acest punct de vedere, va fi, în acest an, capitala Ungariei. Arena Puskas va găzdui ultimul act al Ligii Campionilor, programat între Arsenal Londra și învingătoarea din returul Bayern Munchen - Paris Saint-Germain, de la ora 19:00.

Finala Champions League, programată la Budapesta, în data de 30 mai, de la ora 19:00

Programarea devreme nu doar că permite unui segment mai larg să urmărească întreaga desfășurare a partidei, în cazul în care meciul ar intra în prelungiri sau ar fi decis doar prin lovituri de departajare, ci le permite fanilor, conform UEFA, o experiență îmbogățită.

Oficialii UEFA, înfrunte cu președintele Aleksander Ceferin cred că această programare va ajuta eonomia locală, iar fanii care vor face deplasarea vor avea mai mult timp pentru a savura greutatea istorică a momentului.