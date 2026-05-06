Ce transfer pentru Ronaldo Jr.! Granzii îi pun contractul pe masă în această vară

În prezent legitimat la echipa U17 a lui Al Nassr, Ronaldo Jr. este internațional portughez U16. Până acum, întreaga perioadă a junioratului a petrecut-o mergând în academiile cluburilor la care tatăl său a evoluat - de la Juventus și Manchester United, până la Al Nassr, în prezent.

Granzii Europei, pe urmele lui Cristiano Ronaldo Jr.

Într-o perioadă în care în Arabia Saudită au apărut zvonuri potrivit cărora puștiul ar putea fi promovat încă din vară la prima echipă a lui Al Nassr pentru a avea șansa istorică de a juca alături de tatăl său, apar și alte informații legate de viitorul portughezului.

The Sun scrie că sunt șanse mari ca Ronaldo Jr. să se întoarcă în Europa, având în vedere granzii care sunt dispuși să îi ofere un contract din vară. Printre ei, Real Madrid, Bayern Munchen și Paris Saint-Germain.

"Tânărul și-ar dori să revină în Marea Britanie sau la Madrid, însă familia sa este precaută, având în vedere atenția copleșitoare din partea presei, care, în mod firesc, va încerca să în compare cu tatăl său", notează tabloidul britanic.

Alte două posibile destinații pentru Ronaldo Jr. ar putea fi Borussia Dortmund și Sporting Lisabona. La formația portugheză și-a început cariera tatăl său, care, la 41 de ani, încearcă să atingă borna de 1.000 de goluri marcate în carieră.