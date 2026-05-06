Ce transfer pentru Ronaldo Jr.! Granzii îi pun contractul pe masă în această vară

Ce transfer pentru Ronaldo Jr.! Granzii îi pun contractul pe masă în această vară Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano Ronaldo Jr, fiul legendarului Cristiano Ronaldo, va împlini 16 ani în luna iunie, iar în această vară ar putea face pasul la o echipă de top a Europei.

TAGS:
Cristiano Ronaldo Jr.Cristiano RonaldoPSGBayern MunchenReal Madrid
Din articol

În prezent legitimat la echipa U17 a lui Al Nassr, Ronaldo Jr. este internațional portughez U16. Până acum, întreaga perioadă a junioratului a petrecut-o mergând în academiile cluburilor la care tatăl său a evoluat - de la Juventus și Manchester United, până la Al Nassr, în prezent.

Granzii Europei, pe urmele lui Cristiano Ronaldo Jr.

Într-o perioadă în care în Arabia Saudită au apărut zvonuri potrivit cărora puștiul ar putea fi promovat încă din vară la prima echipă a lui Al Nassr pentru a avea șansa istorică de a juca alături de tatăl său, apar și alte informații legate de viitorul portughezului.

The Sun scrie că sunt șanse mari ca Ronaldo Jr. să se întoarcă în Europa, având în vedere granzii care sunt dispuși să îi ofere un contract din vară. Printre ei, Real Madrid, Bayern Munchen și Paris Saint-Germain.

"Tânărul și-ar dori să revină în Marea Britanie sau la Madrid, însă familia sa este precaută, având în vedere atenția copleșitoare din partea presei, care, în mod firesc, va încerca să în compare cu tatăl său", notează tabloidul britanic.

Alte două posibile destinații pentru Ronaldo Jr. ar putea fi Borussia Dortmund și Sporting Lisabona. La formația portugheză și-a început cariera tatăl său, care, la 41 de ani, încearcă să atingă borna de 1.000 de goluri marcate în carieră.

  • Cristiano ronaldo jr
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ronaldo Jr. s-a antrenat în martie cu Real Madrid

Cristiano Junior, folosit de obicei ca extremă stânga sau atacant, a crescut în academiile cluburilor la care tatăl său a evoluat - a început de la Juventus, a continuat la Manchester United, iar în 2023 a făcut și el pasul în Arabia Saudită, la Al Nassr.

De asemenea, în luna martie a acestui an, fiul lui CR7 a participat la câteva antrenamente ale echipei U16 a lui Real Madrid, la Valdebebas.

În octombrie 2025, Cristiano Ronaldo Jr. a debutat la naționala U16 a Portugaliei. Până în prezent a strâns 6 meciuri și un gol.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan
Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan
Brazilianul Hulk a semnat cu o nouă echipă și va juca până la 41 de ani!
Brazilianul Hulk a semnat cu o nouă echipă și va juca până la 41 de ani!
John McEnroe a explicat pentru Sport.ro cum ar fi jucat tenis împotriva lui Federer, Djokovic sau Alcaraz: gluma făcută despre Nadal
John McEnroe a explicat pentru Sport.ro cum ar fi jucat tenis împotriva lui Federer, Djokovic sau Alcaraz: gluma făcută despre Nadal
Bayern Munchen - PSG | "Cum a spus Ousmane Dembele, nu avem de ales!"
Bayern Munchen - PSG | "Cum a spus Ousmane Dembele, nu avem de ales!"
Angajare de vis cu ocazia Mondialului: americanii plătesc o avere. Singura condiție
Angajare de vis cu ocazia Mondialului: americanii plătesc o avere. Singura condiție
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile

Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile



Recomandarile redactiei
Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan
Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan
John McEnroe a explicat pentru Sport.ro cum ar fi jucat tenis împotriva lui Federer, Djokovic sau Alcaraz: gluma făcută despre Nadal
John McEnroe a explicat pentru Sport.ro cum ar fi jucat tenis împotriva lui Federer, Djokovic sau Alcaraz: gluma făcută despre Nadal
Brazilianul Hulk a semnat cu o nouă echipă și va juca până la 41 de ani!
Brazilianul Hulk a semnat cu o nouă echipă și va juca până la 41 de ani!
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal
Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal
Alte subiecte de interes
"Viitoarele staruri". Reacția lui Cristiano Ronaldo după ce fiul său a câștigat primul trofeu de campion
"Viitoarele staruri". Reacția lui Cristiano Ronaldo după ce fiul său a câștigat primul trofeu de campion
„Cu partenerul meu!” Cristiano Ronaldo Jr, pachet de mușchi la doar 13 ani! Atacantul se mândrește cu fiul său
„Cu partenerul meu!” Cristiano Ronaldo Jr, pachet de mușchi la doar 13 ani! Atacantul se mândrește cu fiul său 
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
CITESTE SI
Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

stirileprotv Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

stirileprotv Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

stirileprotv Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!