Francezul este dorit de numeroase cluburi de top din Europa, printre care se numără Real Madrid, Manchester City, PSG și Liverpool.

Decizia bavarezilor în privința lui Michael Olise

Șefii lui Bayern Munchen nu vor să audă curând de o despărțire de cel mai bun fotbalist de explozie din lot. Prin urmare, sunt dispuși să facă un efort considerabil pentru a-i securiza serviciile.

Pentru a-și îndeplini scopul, conducerea bavarezilor se pregătește să îi ofere un contract uriaș lui Olise, notează Transfer News Live, citând TEAMtalk.

Michael Olise este evaluat de site-ul de specialitate Transfermarkt la impresionanta sumă de 140 de milioane de euro.

30.06.2029 este data la care îi expiră contractul lui Olise cu Bayern Munchen.

Olise, un fotbalist de viitor pentru Bayern Munchen

Michael Olise a fost cumpărat de Bayern Munchen, în vara anului 2024, de la Crystal Palace în schimbul sumei de 53 de milioane de euro.

În sezonul curent, a jucat pentru Bayern în 48 de meciuri oficiale, în care a marcat de 21 ori și a pasat decisiv în 30 de rânduri.