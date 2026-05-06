Echipe probabile + cotele caselor de pariuri + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Se pare că s-au întrunit toate ingredientele posibile atunci când cele două echipe s-au întâlnit să lupte pentru finala UEFA Champions League, și să ne ofere, nouă, microbistilor, muritorilor de rând, șansa de a vedea un spectacol fotbalistic de toată frumusețea.

Așa am putea descrie în câteva cuvinte ceea ce s-a întâmplat în minunăția de joc de acum o săptămână de la Paris. Scorul? Îl știm cu toții: 5-4 pentru francezi.

Returul nu poate fi diferit, nu are cum. Aceste două echipe au în ADN fotbalul șampanie, sau, poate, așa arată ele când se duelează una cu cealaltă. Să ne rugăm să fie așa și diseară.

Casele de pariuri îi acordă, la unison, prima șansă la calificare echipei bavareze

La victoria în timp regulamentar de joc, Bayern primește o cotă de 1.62

PSG -ul are o cotă de 4.00 pentru a se impune în timp regulamentar.

Egalul este cotat cu 5.35

Pentru a merge mai departe, Bayern are o cotă de 1.77

PSG are o cotă de 2.02 pentru a se califica în finală.

Bayern se califică la loviturile de departajare - 18.00

PSG se califică la loviturile de departajare- 20.00

Bayern Munchen - PSG | Echipe probabile

Bayern: Neuer - Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlović - Olise, Musiala, Luis Díaz - Kane

PSG: Safonov- Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Confruntarea dintre Bayern și PSG are o istorie destul de bogată.

Bayern Munchen - PSG, de la 22:00, în semifinalele Ligii Campionilor

În ultimele 10 partide directe, Bayern s-a impus de 7 ori, PSG de 3. Nu s-a înregistrat niciun rezultat de egalitate.

Cei doi tehnicieni s-au întâlnit de 4 ori, iar scorul este egal, 2-2.

Între cele două jocuri din semifinala de UCL, atât Bayern, cât și PSG, au remizat în întrecerile interne, ambii tehnicieni menajându-și echipa de bază.

Bayern 3-3 cu Heidenheim

PSG 2-2 cu Lorient

Partida va fi condusă de Joao Pedro Pinheiro, 38 de ani, din Portugalia, arbitru care acordă în medie 4,72 cartonașe galbene pe meci, și 0,20 roșii.

Finala UCL de anul acesta se va juca pe 30 mai la Budapesta, acolo unde deja este calificată Arsenal Londra.

Sugestia Sport.ro:

PSG merge mai departe