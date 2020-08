Bayern ca o opera de Beethoven! Mihai Mironica dupa finala Champions League: "Ecuatia lui Hagi, Mbappe = Coman, si-a gasit demonstratia aseara!"

Rar s-a intamplat ca o castigatoare a trofeului Champions League sa fie atat de unanim admirata, recunoscuta precum Bayernul actual.

Campioana Germaniei a castigat toate partidele jucate in acest sezon in Champions League, o performanta exceptionala. Iar felul in care a triumfat in aceste partide, culminand cu acel 8-2 cu Barcelona, trimite aceasta formatie in legenda fotbalului, transformand-o intr-un reper peste ani asa cum au fost in istoria recenta Barcelona lui Guardiola sau Madridul lui Zidane.

PSG a fost un adversar pe masura lui Bayern in finala “tacuta” de la Lisabona. Parizienii au reconfirmat soliditatea lor defensiva si dinamica extraordinara a contraatacului. Senzatia este insa ca acea tripleta de vis din atac ar fi putut arata mai mult si ca antrenorul Tuchel ar fi putut risca mai mult, macar dupa ce Bayern a marcat. Sa vezi ca Bayern inscrie, iar prima mutare a neamtului lui PSG este introducerea unui Verratti retinut in joc iti dadea impresia ca trupa franceza are un antrenor schiop si ca gandire. Diferenta s-a facut intre cele doua formatii si la resursele aruncate de pe banca: Choupo-Moting ramane un exotic al fotbalului de acest nivel.

Sigur ca fanii lui PSG pot aduce in sprijinul lor ideea unui penalty neacordat la un atac asupra lui Mbappe, dar cred ca arbitrii au apreciat in favoarea lui Bayern intensitatea acelui atac asupra atacantului francez. Ne-am obisnuit sa vedem si in acest sezon in Champions League ca nu orice cadere dupa un contact aduce un penalty, ca se tine foarte mult cont de intensitatea acelui contact.

Pana la urma, aceasta finala a confirmat antologica zicere a lui Gica Hagi si anume ca nu exista nicio diferenta intre Mbappe si Coman. Infruntarea de aseara ne-a aratat un Coman irezistibil in serpuirile sale si cu o aparitie impecabila la finalizare. E adevarat ca Hagi se referea la un alt Coman, la magicul Florinel, dar important este ca faimoasa sa ecuatie, Mbappe = Coman, si-a gasit demonstratia aseara.

In rolul decisiv al lui Coman sta si o alta pilda a acestei finale. Intr-o lume a megastarurilor, Bayern a avut incredere intr-un tanar crescut chiar de PSG, dar in care francezii nu au intuit viitorul mare jucator. Asa cum Bayern a avut incredere in fotbalisti precum Alcantara, Davies si Coutinho, jucatori expulzati sau refuzati de Barcelona, sau in Gnabry, o prezenta periferica la Arsenal.

Sa nu uitam de vechea garda a lui Bayern, Neuer, Alaba, Muller, Lewandowski, Boateng, cea care pastreaza un nivel extraordinar de atatia ani. Alaturi de ei, “clasa de mijloc”, Kimmich, Goretzka, Sule, nemti fara o imagine stralucitoare pe piata fotbalului, dar atat de importanti in angrenajul perfect al lui Bayern.

Si, nu in ultimul rand, sa-l elogiem pe acest Hansi Flick, ilustrarea din dictionar a expresiei “in ranita fiecarui soldat se afla un baston de maresal”. Daca lui Napoleon Bonaparte i-ar fi placut fotbalul, strategul Hansi Flick ar fi fost antrenorul lui favorit.