Sta cu "DUSMANUL" in casa. Jucatorul lui Bayern care se bucura de fiecare gol al lui PSG! Finala Champions League, meci de NEPRIVIT pentru ea

Una dintre curiozitatile finalei PSG - Bayern din aceasta seara il are ca protagonist pe fundasul canadian Alphonso Davies.

Exista o persoana care se va bucura la fel de mult, indiferent cine va castiga trofeul Ligii Campionilor in urma confruntarii de la Lisabona. Este vorba despre tanara fotbalista Jordyn Huitema (19 ani), care joaca pe postul de atacant la echipa feminina a clubului Paris Saint-Germain, dar in acelasi timp este iubita lui Alphonso Davies de la Bayern.

Cei doi au o relatie de peste 3 ani, din perioada in care ambii evoluau in Canada natala, la gruparea Vancouver Whitecaps, mutandu-se in vara lui 2019 in Europa, el in Germania, ea in capitala Frantei. De mentionat e si faptul ca Jordyn Huitema are si ea ocazia sa castige in acest sezon Liga Campionilor, PSG urmand sa joace la 26 august semifinala cu Olympique Lyon.