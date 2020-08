Neymar si Mbappe, ABSENTI in finala Champions League! France Football, neiertatoare cu starurile lui PSG! Ce note au luat + Note mici si pentru campionii de la Bayern

Bayern s-a impus cu 1-0 in finala Champions League de la Lisabona impotriva lui Paris Saint-Germain.

Golul francezului Kingsley Coman a stabilit scorul final, iar Bayern a castigat pentru a sasea oara titlul Champions League, sub privirile inlacrimate ale lui Neymar. Jucatorii de la care s-au avut cele mai mari asteptari in finala, Neymar si Mbappe, au dezamagit prin prestatiile modeste.

Atacantul francez a avut o ocazie uriasa de a deschide scorul in minutul 45, insa a trimis un sut slab direct in bratele lui Neuer. Neymar a avut si el o ocazie sa trimita meciul in prelungiri, dar a trimis mingea pe langa poarta nemtilor.

France Football a notat prestatia jucatorilor din finala, iar Neymar si Mbappe au primit cele mai mici note din echipa lui Paris Saint-Germain, 3 si 4. Atacantul francez a primit nota 3, iar Neymar a fost notat cu 4, impreuna cu Paredes si Kehrer. Bernat, Mariqunhos si Di Maria au luat nota 5, in timp ce Navas, Kimpembe si Thiago Silva au fost notati cu 6. Cea mai mare nota de la PSG a luat-o Ander Herrera, nota 7.

Nici jucatorii lui Bayern nu au fost iertati, iar Lewandowski, cel de la care toti se asteptau sa faca spectacol a primit cea mai mica nota din echipa nemtilor, nota 5, alaturi de Gnabry, Davies si Sule, cel care l-a inlocuit pe Boateng in minutul 25. Alaba, Goretzka si Mullet au luat nota 6, in timp ce eroul Coman si Kimmich au primit nota 7. Cea mai mare nota din partida a fost primita de Manuel Neuer si Thiago Alcantara, nota 8.

Francezii de la France Football l-au notat si pe arbitrul meciului, Daniele Orsato, care a primit nota 5.