Imaginile care fac inconjurul lumii! Cand TOATA echipa lui Bayern se bucura pentru castigarea Champions League, un jucator de-al nemtilor a mers direct la Neymar! Ce a urmat

Neymar a facut cu greu fata infrangerii din finala Champions League!

Brazilianul a izbucnit instant in lacrimi dupa fluierul final al lui Daniele Orsato. Aflat langa Neymar, austriacul Alaba a oferit una dintre cele mai impresionante reactii ale serii. In loc sa mearga alaturi de colegi sa se bucure pentru castigarea Champions League, Alaba a ramas cu Neymar, pe care l-a tinut in brate timp de cateva minute. Dupa ce fundasul lui Bayern a plecat, brazilianul s-a prabusit si n-a putut fi consolat de niciunul dintre colegii care au incercat sa-i ridice moralul. Neymar a privit in gol minute bune, fara a scoate nici macar un cuvant!



Pure respect for Alaba consoling Neymar after the game. pic.twitter.com/oQicAZw7Yh — TC. (@totalcristiano) August 23, 2020