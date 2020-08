Pustiul minune al lui Bayern, Alphonso Davies, emotionat dupa ce a castigat finala Champions League: "E tot ce viseaza un copil care vine in Europa pentru fotbal"

Bayern Munchen a castigat cu 1-0 in fata lui PSG si si-a trecut in palmares Liga Campionilor cu numarul 6.

Alphonso Davies a fost unul dintre oamenii care au explodat in acest sezon si a contribuit decisiv la castigarea trofeului. Fundasul lui Bayern are una dintre cele mai impresionante povesti. Parintii lui au fugit de razboiul civil Liberia, iar el s-a nascut intr-o tabara de refugiati din Ghana. Dupa a ajuns in Canada, iar viata lui s-a schimbat radical. Aseara, pustiul in varsta de 19 ani a ridicat trofeul Ligii Campionilor deasupra capului.

"E un sentiment grozav. E tot ce viseaza un copil care vine in Europa pentru fotbal si castiga Liga Campionilor cu un club maret ca Bayern Munchen. Povestea mea e una care i-ar putea inspira pe multi. Arata ca poti realiza orice obiectiv iti setezi in minte. Sunt fericit sa fiu aici, cu medalia de castigator in jurul gatului si cu trofeul langa mine.

Avem atatea legende care au castigat Liga. Toti pustii de la acest club sunt flamanzi după trofee, vor sa isi egaleze idolii", a spus Davies dupa meci.

Alphonso Davies was born in a refugee camp in Ghana.

He moved to Canada aged 5 with his family after fleeing the second Liberian Civil War.

Signed for Bayern for £13m in 2018 from Vancouver Whitecaps.

Wins the Champions League aged 19!

An inspiration!pic.twitter.com/IQGCCZ9bZM