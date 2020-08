Record FA-BU-LOS stabilit de Bayern in Champions League! E prima echipa care BATE IN TOATE meciurile dintr-un sezon! Surpriza uriasa: cine a fost cel mai dificil adversar

Bayern Munchen si-a adjudecat cel de-al 6-lea trofeu Champions League din istorie.

Bavarezii s-au impus cu 1-0 in finala cu PSG, golul victoriei fiind reusit de jucatorul crescut de parizieni, Kingsley Coman.

In urma acestei reusite, campioana Germaniei a devenit primul club care s-a impus in Champions League / Cupa Campionilor (sau in orice alta competitie importanta de pe continent), avand doar victorii pe tot parcursul competitiei.

Bayern Munich are the first team in European Cup history to win every game en route to winning the competition. Incredible ????????????#UCLfinal | #UCL | #PSGFCB pic.twitter.com/pJ5XPutbLw — Goal (@goal) August 23, 2020

In grupe, Bayern s-a distrat cu Tottenham, Olympiakps si Steaua Rosie Belgrad, reusind sa castige cu 7-2 in Anglia sau cu 6-0 in Serbia. Steaua Rosie a fost echipa care le-a pus cele mai mari probleme, in meciul tur Bayern castigand la limita, cu 3-2.

In total, nemtii au inscris 24 de goluri in cele 6 partide, primind doar 5.

In optimile de finala, germanii au trecut cu scorul general de 7-1 de Chelsea, dupa 3-0 in Anglia si 4-1 in returul de pe teren propriu. Apoi, in sferturile de finala, Bayern a demolat-o pe Barcelona cu 8-2, iar in semifinale baietii lui Hansi Flick au trecut cu 3-0 de Olympique Lyon.

In medie, nemtii au inscris 3,9 goluri pe meci.

Cu acest succes in Liga Campionilor, bavarezii au reusit a doua tripla titlu in Bundesliga - Cupa Germaniei - Champions League din istoria clubului.

2013 and 2020. Bayern Munich complete the treble for the second time ???????????? pic.twitter.com/RTqFF1Fiqn — B/R Football (@brfootball) August 23, 2020

In alta ordine de idei, Hansi Flick a devenit al 4-lea antrenor german care se impune in cea mai importanta competitie intercluburi din Europa.