Echipa pregătită de Mikel Arteta a remizat în meciul tur, scor 1-1, pe ”Metropolitano”, iar în retur londonezii s-au impus la limită, cu 1-0, suficient cât să obțină prima calificare în finala de la ”masa bogaților” din 20 de ani.

Unicul gol al meciului a fost înscris de Bukayo Saka în minutul 44. A fost al patrulea meci pentru britanic de la revenirea din accidentare.

Arsenal, în finala UCL după 20 de ani! Ce s-a întâmplat în precedenta finală de la ”masa bogaților”

”Tunarii” au obținut accederea în finala UCL după 20 de ani de la precedenta performanță. Atunci, Arsenal a pierdut cu FC Barcelona, scor 1-2, pe ”Stade de France” din Paris.

Pentru catalani a înscris atunci Samuel Eto'o în minutul 76 și Belletti în minutul 81, în timp ce pentru Arsenal a punctat Sol Campbell în minutul 37, după ce în minutul 18 Lehmann fusese eliminat.

La ultima finală UCL disputată de Arsenal, actualul ”principal”, care a bifat ca jucător 150 de apariții la gruparea londoneză, era legitimat la Everton.

Arteta fusese cumpărat de echipa din Liverpool pentru 2.8 milioane de euro de la Real Sociedad și vândut la Arsenal, abia în 2011, pentru 12 milioane de euro. Arteta a jucat până în 2016 la ”tunari”, unde s-a retras.

Arsenal, în faza eliminatorie din UCL 25/26

În actuala stagiune de la ”masa bogaților”, Arsenal a trecut de Bayer Leverkusen, Sporting și Atletico Madrid, ca să ajungă în finală.

”Tunarii” vor întâlni în finală câștigătoarea din ”dubla” Paris Saint-Germain - FC Bayern Munchen. Meciul tur s-a încheiat 5-4 pentru parizieni.