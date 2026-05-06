Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, pe lista unui club din Italia

Gigi Becali declara recent că și-ar dori ca Adrian Șut să revină la FCSB în vară. În tricoul roș-albaștrilor, mijlocașul a evoluat în 212 meciuri și a înscris de 16 ori. Căpitan al lui FCSB în absența lui Darius Olaru, Șut a părăsit-o pe FCSB în iarnă, însă la Al Ain a jucat doar în 12 meciuri și a marcat un singur gol.

Starul lui Real Madrid rupe tăcerea după ce a fost bătut de un coechipier: ”Au apărut anumite insinuări!”

Chiar dacă patronul de la FCSB îl vrea înapoi la echipă, cel mai probabil, Adrian Șut își va continua cariera în străinătate. Se pare că mijlocașul ar fi aproape de o adevărată lovitură. Conform GSP, mai multe cuburi din Serie A iau în considerare să îl aducă pe Șut.

Unul dintre cluburile interesate de fostul jucător de la FCSB este Frosinone, echipa care este aproape de promovarea în Serie A. Cel mai probabil, în cazul în care Șut ar face pasul în fotbalul italian, mutarea s-ar face sub formă de împrumut, întrucât șefii din Emirate doresc o sumă considerabilă în schimbul fotbalistului.

Frosinone are șanse mari să promoveze în primul eșalon. Echipa antrenată de Riccardo Marchizza ocupă locul doi în Serie B, cu 78 de puncte, și are nevoie doar de un egal în ultima etapă, cu Mantova, pentru a-și asigura promovarea directă.

Ce a declarat Gigi Becali despre revenirea lui Adrian Șut

„(n.r. - despre Adrian Șut) Șut? Am auzit că pe acolo prin Arabia... îl luăm înapoi, ce să facem? Vreau unul mai iute, mai agresiv”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.