Porto a câștigat titlul în Portugalia pentru a 31-a oară

FC Porto a câştigat titlul de campioană a Portugaliei la fotbal pentru a 31 oară în istoria sa, după victoria de pe teren propriu contra lui Alverca (1-0), în etapa a 32-a a acestui sezon.

Echipa antrenată de Francesco Farioli le-a surclasat în campionat pe rivalele Benfica, Sporting și Braga, într-un sezon în care a ajuns până în semifinalele Cupei Portugaliei (0-1 și 0-0 cu Sporting Lisabona), a fost eliminată devreme din Taca de Liga (1-3 cu Vitoria Guimaraes / sferturi de finală) și din Europa League (1-1 și 0-1 cu Nottingham Forest / sferturi de finală).

Transferul lui Kiwior îi poate costa până la 22 de milioane de euro

Deși sezonul nu s-a încheiat, oficialii clubul încep creionarea lotului pentru stagiunea viitoare, iar prima mutare este achiziționarea polonezului Jakub Kiwior, care fusese împrumutat pentru sezonul 2025-2026 de la Arsenal. "Dragonii" vor plăti inițial 17 milioane de euro, la această sumă putându-se adăuga alte 5 milioane sub formă de bonusuri de performanță. Stoperul a bifat 38 de prezențe în acest sezon.

Stoperul a semnat un contract pe termen lung, valabil până în iunie 2030, cu o clauză de reziliere de 70 de milioane de euro. Porto vrea să activeze clauza de transfer și pentru Terem Moffi, pentru care încearcă diminuarea sumei dorite de Nice (8 milioane de euro), și Seko Fofana, pentru care Rennes cere 10 milioane de euro.

Este om de bază în naționala Poloniei

Jakub Kiwior (26 de ani / 190 cm) este născut la Tychy (provincia poloneză Silezia) și s-a format la juniorii cluburilor PUKKS Chrzciciel Tychy, UKS Grom Tychy, GKS Tychy și Anderlecht. La nivel de seniori a evoluat pentru Zeleziarne Podbrezova (2018-2019), MSK Zilina (2019-2021), Spezia (2021-2023), Arsenal (2023-2025) și FC Porto (2025-2026 / împrumutat).

Are 43 de selecții și 2 goluri pentru naționala Poloniei, cu care a participat la CM 2022 și Euro 2024. În palmaresul său se găsesc FA Community Shield (2023), Primeira Liga (2025-2026) și includerea în Slovak First Football League Team of the Season (2020-2021). Poate evolua ca fundaș central, închizător și fundaș stânga și este cotat la 27 de milioane de euro.

