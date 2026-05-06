Henry l-a întrerupt pe Saka după calificarea lui Arsenal în finală: "Vreau să spun ceva, vă rog"

Arsenal s-a calificat în finala Ligii Campionilor după ce a eliminat Atletico Madrid, iar londonezii așteaptă acum să își afle adversara din ultimul act.

ArsenalThierry HenryBukayo Saka
Bukayo Saka a decis calificarea în finală prin golul său reușit în minutul 44. Arsenal s-a impus cu 1-0 și 2-1 la general, iar "tunarii" revin într-o finală de Liga Campionilor după o pauză de 20 de ani.

Thierry Henry, mesaj pentru Bukayo Saka: "Dacă realizați asta, veți fi 'The Unforgetables'"

După marea victorie de marți seară, Bukayo Saka a acordat un interviu și pentru CBS, acolo unde în studio se afla legenda lui Arsenal, Thierry Henry. Pe parcursul dialogului cu actualul șeptar al londonezilor, fostul mare atacant francez a intervenit pentru a transmite un mesaj de susținere.

"Vreau să spun ceva, vă rog. Vă doresc mult succes. Noi nu am reușit să câștigăm Liga Campionilor, dar sper că voi o veți face. Dacă veți face asta și veți câștiga și titlul în Premier League, atunci voi veți fi "The Unforgetables" (Cei de neuitat). Noi am fost "Invincibilii". Mergeți și câștigați!", a spus Thierry Henry.

Sub comanda lui Arsene Wenger, Arsenal a cucerit titlul de campioană al Angliei în sezonul 2003/2004 fără să piardă vreun meci. Thierry Henry a fost golgheterul echipei care avea să fie supranumită "The Invincibles"

Actuala generație a lui Arsenal are șansa de a depăși performanța din 2004. Echipa lui Mikel Arteta e calificată în finala Champions League și e la trei victorii distanță de câștigarea titlului în Premier League.

Arsenal a fost ajutată de pasul greșit făcut de Manchester City în ultima etapă, 3-3 contra lui Everton, astfel că "tunarii" sunt la mâna lor în lupta la titlu din Premier League.

  • 4 ani avea Bukayo Saka la precedenta finală de Champions League a lui Arsenal: 1-2 contra Barcelonei, în mai 2006.
Arsenal a ajuns la 14 meciuri fără înfrângere în Liga Campionilor. Recordul absolut: 26 de meciuri

Pentru că mai sunt peste trei săptămâni până la ultimul act al UEFA Champions League, „tunarii” vor ajunge să bifeze cel puțin 389 de zile în care nu s-au întâlnit cu înfrângerea, în această întrecere.

7 mai 2025 este data ultimei înfrângeri suferite de Arsenal în Liga Campionilor. A fost returul semifinalei ediției 2024/25, început furibund de londonezi, dar încheiat cu o victorie conturată scor 2-1 de Paris Saint-Germain, pe teren propriu.

Chiar dacă, în istoria clubului, Arsenal bate record după record, în ultimii ani, sub comanda lui Mikel Arteta, până la recordul de invincibilitate al competiției mai sunt multe meciuri și zile în care alb-roșii din nordul Londrei ar trebui să reziste.

Cu alte cuvinte, pentru a avea o șansă la egalarea acestui record istoric, Arsenal trebuie să câștige, în premieră, Liga Campionilor, după care să încheie faza grupei neînvinsă, iar în șaisprezecimile sau optimile de finală ale ediției viitoare, să nu piardă manșa tur.

Recordul istoric de invincibilitate în Liga Campionilor este deținut de Manchester City. „Cetățenii” au bifat 26 de meciuri la rând fără eșec, în perioada 6 septembrie 2022 - 23 octombrie 2024, conform UEFA.

