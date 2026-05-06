Henry l-a întrerupt pe Saka după calificarea lui Arsenal în finală: "Vreau să spun ceva, vă rog"

Bukayo Saka a decis calificarea în finală prin golul său reușit în minutul 44. Arsenal s-a impus cu 1-0 și 2-1 la general, iar "tunarii" revin într-o finală de Liga Campionilor după o pauză de 20 de ani.

Thierry Henry, mesaj pentru Bukayo Saka: "Dacă realizați asta, veți fi 'The Unforgetables'"

După marea victorie de marți seară, Bukayo Saka a acordat un interviu și pentru CBS, acolo unde în studio se afla legenda lui Arsenal, Thierry Henry. Pe parcursul dialogului cu actualul șeptar al londonezilor, fostul mare atacant francez a intervenit pentru a transmite un mesaj de susținere.

"Vreau să spun ceva, vă rog. Vă doresc mult succes. Noi nu am reușit să câștigăm Liga Campionilor, dar sper că voi o veți face. Dacă veți face asta și veți câștiga și titlul în Premier League, atunci voi veți fi "The Unforgetables" (Cei de neuitat). Noi am fost "Invincibilii". Mergeți și câștigați!", a spus Thierry Henry.

Sub comanda lui Arsene Wenger, Arsenal a cucerit titlul de campioană al Angliei în sezonul 2003/2004 fără să piardă vreun meci. Thierry Henry a fost golgheterul echipei care avea să fie supranumită "The Invincibles"

Actuala generație a lui Arsenal are șansa de a depăși performanța din 2004. Echipa lui Mikel Arteta e calificată în finala Champions League și e la trei victorii distanță de câștigarea titlului în Premier League.

Arsenal a fost ajutată de pasul greșit făcut de Manchester City în ultima etapă, 3-3 contra lui Everton, astfel că "tunarii" sunt la mâna lor în lupta la titlu din Premier League.