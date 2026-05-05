În tur, partida s-a terminat la egalitate, 1-1. Au marcat Gyokeres pentru “tunari”, respectiv Alvarez pentru madrileni. Chiar dacă mai toată lumea se aștepta la o partida închisă, tacticizată până la extrem, meciul a avut ritm, ocazii, angajament și chiar spectacol. Să nu uităm că marele dezavantaj al confruntării din tur de pe Metropolitano, a fost acela că venea după una dintre cele mai frumoase partide din istoria UCL, PSG - Bayern, dar, despre acest meci vom discuta mâine.

Arsenal - Atletico Madrid | Cote pariuri

Favorită este Arsenal în mai toate analizele specialiștilor din Europa sau România, având, în procente, 65% șanse de a câștiga în timp regulamentar

Casele de pariuri, oferă următoarele cote:

Arsenal: 1,65 la victorie în timp regulamentar.

Atletico: 5.75 la victorie în timp regulamentar.

Egalul - 4.00

Arsenal merge mai departe - 1.30

Atletico merge mai departe - 3.70

Între meciul tur și cel de azi, ambele formații si-au câștigat meciurile din campionat:

Arsenal 3-0 contra lui Fulham pe propriul teren, iar Atletico 2-0 în deplasarea de la Valencia.

Arsenal - Atletico Madrid | Echipele probabile

Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Zubimendi - Saka, Eze, Trossard - Gyokeres

Atletico Madrid: Oblak - Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Cardoso, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez.

Cei doi tehnicieni, Mikel Arteta și Diego Simeone, s-au duelat de două ori până acum. O dată a câștigat Arteta, scor 4-0, iar o dată partida s-a terminat nedecisă, 1-1.

Între cele două formații există și un mic istoric. În ultimele 5 confruntări directe, Atletico conduce cu 2-1, celelalte două partide terminându-se la egalitate.

Finala UCL de anul acesta se va juca pe 30 mai la Budapesta.

Centralul partidei din această seară este Daniel Siebert din Germania, arbitru care acordă în medie 4,25 cartonașe galbene pe meci, și 0,17 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează