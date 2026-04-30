Într-o lună, întreaga suflare fotbalistică va fi atentă la întâmplările finalei Champions League de la Budapesta.

Pe Arena Puskas se pot întâlni Bayern Munchen și Atletico Madrid, probabil, varianta cel mai puțin așteptată de microbiști.

Bayern Munchen și Atletico Madrid pot să odihnească titularii în meciurile din weekend, fără consecințe grave

Bayern Munchen - Heidenheim, sâmbătă, 2 mai, ora 16:30

Valencia - Atletico Madrid, sâmbătă, 2 mai, ora 17:15

PSG - Lorient, sâmbătă, 2 mai, ora 18:00, exclusiv pe VOYO

Arsenal - Fulham, sâmbătă, 2 mai, ora 19:30, exclusiv pe VOYO

Există însă motive importante pentru care această configurație a finalei Ligii Campionilor devine mai probabilă decât a fost de așteptat, imediat după tragerea la sorți.

Spre deosebire de Arsenal și Paris Saint-Germain, Bayern Munchen și Atletico Madrid dispun de luxul de a putea sacrifica meciul pe care îl au programat în acest weekend.

Bayern, deja campioană în Bundesliga, joacă doar pentru a stabili noi recorduri

Deja campioană în Bundesliga, Bayern Munchen are un avans de 15 puncte înaintea rivalei Borussia Dortmund, cu doar trei etape înainte de încheierea sezonului, astfel că duelul cu Heidenheim, fixat pe teren propriu, sâmbătă, 2 mai, de la ora 16:30, este departe de a fi o prioritate pentru jucătorii lui Vincent Kompany.

PSG are nevoie de trei puncte pentru a-și asigura titlul de campioană în Franța

De partea opusă a situației, parizienii nu sunt încă siguri de câștigarea Ligue 1, competiție transmisă de VOYO.

Ousmane Dembele și coechipierii săi sunt conștienți că au nevoie de trei puncte împotriva adversarei Lorient, în meciul programat pe Parc des Princes, sâmbătă, 2 mai, de la ora 18:00.

Distanța până la urmăritoarea Lens este de șase puncte, cu patru etape rămase de jucat, dar Luis Enrique rămâne cu posibilitatea de a trimite în teren câteva rezerve, având în vedere că Lorient nu se numără între marile forțe ale campionatului francez, ocupând locul al nouălea în clasament.

