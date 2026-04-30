GALERIE FOTO Avantaj Atletico, avantaj Bayern: veștile care scad semnificativ șansele unei finale PSG - Arsenal

Avantaj Atletico, avantaj Bayern: veștile care scad semnificativ șansele unei finale PSG - Arsenal Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bayern Munchen - Atletico Madrid poate fi ultimul act al Ligii Campionilor 2025/26, programat la Budapesta, în data de 30 mai.

TAGS:
ArsenalPSGBayern MunchenAtletico MadridLiga Campionilor
Din articol

Într-o lună, întreaga suflare fotbalistică va fi atentă la întâmplările finalei Champions League de la Budapesta.

Pe Arena Puskas se pot întâlni Bayern Munchen și Atletico Madrid, probabil, varianta cel mai puțin așteptată de microbiști.

Bayern Munchen și Atletico Madrid pot să odihnească titularii în meciurile din weekend, fără consecințe grave

  • Bayern Munchen - Heidenheim, sâmbătă, 2 mai, ora 16:30
  • Valencia - Atletico Madrid, sâmbătă, 2 mai, ora 17:15
  • PSG - Lorient, sâmbătă, 2 mai, ora 18:00, exclusiv pe VOYO
  • Arsenal - Fulham, sâmbătă, 2 mai, ora 19:30, exclusiv pe VOYO

Există însă motive importante pentru care această configurație a finalei Ligii Campionilor devine mai probabilă decât a fost de așteptat, imediat după tragerea la sorți.

Spre deosebire de Arsenal și Paris Saint-Germain, Bayern Munchen și Atletico Madrid dispun de luxul de a putea sacrifica meciul pe care îl au programat în acest weekend.

Bayern, deja campioană în Bundesliga, joacă doar pentru a stabili noi recorduri

Deja campioană în Bundesliga, Bayern Munchen are un avans de 15 puncte înaintea rivalei Borussia Dortmund, cu doar trei etape înainte de încheierea sezonului, astfel că duelul cu Heidenheim, fixat pe teren propriu, sâmbătă, 2 mai, de la ora 16:30, este departe de a fi o prioritate pentru jucătorii lui Vincent Kompany.

PSG are nevoie de trei puncte pentru a-și asigura titlul de campioană în Franța

De partea opusă a situației, parizienii nu sunt încă siguri de câștigarea Ligue 1, competiție transmisă de VOYO.

Ousmane Dembele și coechipierii săi sunt conștienți că au nevoie de trei puncte împotriva adversarei Lorient, în meciul programat pe Parc des Princes, sâmbătă, 2 mai, de la ora 18:00.

Distanța până la urmăritoarea Lens este de șase puncte, cu patru etape rămase de jucat, dar Luis Enrique rămâne cu posibilitatea de a trimite în teren câteva rezerve, având în vedere că Lorient nu se numără între marile forțe ale campionatului francez, ocupând locul al nouălea în clasament.

Bayern Munchen

  • Kane bayern imago1076485416
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Arsenal, obligată nu doar să câștige cu Fulham, ci să înscrie cât mai multe goluri cu putință

În dubla Arsenal - Atletico Madrid, discrepanța e și mai mare. În exclusivitate pe VOYO, Arsenal va juca sâmbătă, 2 mai, de la ora 19:30, împotriva unei rivale din oraș, Fulham.

„Tunarii” nu doar că au nevoie de trei puncte și nu își permit un pas greșit, în lupta la muchie de cuțit cu Manchester City, dar sunt nevoiți să se gândească inclusiv la obligația de a înscrie cât mai multe goluri care pot înclina decisiv balanța în favoarea lor, la capătul sezonului.

Atletico Madrid, aproape sigură de un loc în top 4, în campionatul spaniol

Departe de a avea un meci lipsit de presiune, chiar dacă joacă pe teren propriu, jucătorii pregătiți de Mikel Arteta sunt forțați să câștige, pe când Atletico Madrid joacă sâmbătă, 2 mai, de la ora 17:15, pe Stadionul Mestalla din Valencia, într-o confruntare pe care o încep la 5 puncte în spatele ocupantei locului 3, CF Villarreal, dar, mai important, la un adăpost de 10 puncte înaintea echipei Real Betis, care o urmărește de pe locul al cincilea.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bolojan: Exemplu de ce înseamnă să îţi baţi joc de banul public nefăcând investiţii - Hidroelectrica. A preferat profiturile
Bolojan: Exemplu de ce înseamnă să îţi baţi joc de banul public nefăcând investiţii - Hidroelectrica. A preferat profiturile
ULTIMELE STIRI
”Nebunul” Paolo Di Canio a oferit cel mai tare comentariu despre PSG - Bayern 5-4
”Nebunul” Paolo Di Canio a oferit cel mai tare comentariu despre PSG - Bayern 5-4
Atmosferă incendiară la Sala Polivalentă! S-au decis sferturile Ligii Liceelor Playerfy după o nouă zi spectaculoasă, trăită de peste 3.000 de liceeni
Atmosferă incendiară la Sala Polivalentă! S-au decis sferturile Ligii Liceelor Playerfy după o nouă zi spectaculoasă, trăită de peste 3.000 de liceeni
Lucian Filip, dezvăluiri de la întâlnirea cu Elias Charalambous: "L-am întrebat când revine la echipă"
Lucian Filip, dezvăluiri de la întâlnirea cu Elias Charalambous: "L-am întrebat când revine la echipă"
Ce pregătește FC Argeș după un sezon excelent! Transferul o duce la nivelul următor
Ce pregătește FC Argeș după un sezon excelent! Transferul o duce la nivelul următor
Basarab Panduru a dat verdictul: care este marea problemă a lui Adrian Șut
Basarab Panduru a dat verdictul: care este marea problemă a lui Adrian Șut
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid



Recomandarile redactiei
Lucian Filip, dezvăluiri de la întâlnirea cu Elias Charalambous: "L-am întrebat când revine la echipă"
Lucian Filip, dezvăluiri de la întâlnirea cu Elias Charalambous: "L-am întrebat când revine la echipă"
”Nebunul” Paolo Di Canio a oferit cel mai tare comentariu despre PSG - Bayern 5-4
”Nebunul” Paolo Di Canio a oferit cel mai tare comentariu despre PSG - Bayern 5-4
Ce pregătește FC Argeș după un sezon excelent! Transferul o duce la nivelul următor
Ce pregătește FC Argeș după un sezon excelent! Transferul o duce la nivelul următor
Atmosferă incendiară la Sala Polivalentă! S-au decis sferturile Ligii Liceelor Playerfy după o nouă zi spectaculoasă, trăită de peste 3.000 de liceeni
Atmosferă incendiară la Sala Polivalentă! S-au decis sferturile Ligii Liceelor Playerfy după o nouă zi spectaculoasă, trăită de peste 3.000 de liceeni
Steaua în Superligă! Anunț-bombă astăzi: ”Până pe 7 Mai se poate obține licența pentru Liga 1”
Steaua în Superligă! Anunț-bombă astăzi: ”Până pe 7 Mai se poate obține licența pentru Liga 1”
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
CITESTE SI
Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

stirileprotv Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!