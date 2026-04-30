Echipa americană Los Angeles FC, cu vedetele Son Heung-min şi Hugo Lloris, a învins cu scorul de 2-1 formaţia mexicană Deportivo Toluca, miercuri pe propriul teren, într-un meci din prima manşă a semifinalelor CONCACAF Champions Cup, informează AFP.

Los Angeles FC - Toluca 2-1 după Monterrey - Nashville 1-0 în turul semifinalelor CONCACAF Champions Cup

LAFC a câștigat în prelungiri graţie unui gol înscris cu capul de Nkosi Tafari (minutul 90+1), în urma unei lovituri libere executate de Son.

Californienii deschiseseră scorul prin internaţionalul american Timothy Tillman (minutul 51), dar mexicanii au egalat prin Jesus Ricardo Angulo (minutul 73).