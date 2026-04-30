Antrenorul-minune! În februarie a început treaba la echipă, acum e la un pas de finala Ligii Campionilor Liga Campionilor
CONCACAF Champions Cup a ajuns în faza semifinalelor.

Marc Dos SantosLos Angeles FCCONCACAF Champions CupHugo LlorisNkosi TafariSon Heung-Min
Echipa americană Los Angeles FC, cu vedetele Son Heung-min şi Hugo Lloris, a învins cu scorul de 2-1 formaţia mexicană Deportivo Toluca, miercuri pe propriul teren, într-un meci din prima manşă a semifinalelor CONCACAF Champions Cup, informează AFP.

Los Angeles FC - Toluca 2-1 după Monterrey - Nashville 1-0 în turul semifinalelor CONCACAF Champions Cup

LAFC a câștigat în prelungiri graţie unui gol înscris cu capul de Nkosi Tafari (minutul 90+1), în urma unei lovituri libere executate de Son.

Californienii deschiseseră scorul prin internaţionalul american Timothy Tillman (minutul 51), dar mexicanii au egalat prin Jesus Ricardo Angulo (minutul 73).

Manşa secundă din această Ligă a Campionilor a zonei CONCACAF va avea loc pe 6 mai la Toluca.

Marţi, formaţia mexicană Tigres de Monterrey s-a impus cu scorul de 1-0 în faţa formaţiei americane Nashville SC în prima manşă a celeilalte semifinale, scrie Agerpres.

Marc Dos Santos, aproape de o mare performanță cu Los Angeles FC

Antrenor la Los Angeles FC este Marc Dos Santos, un tehnician canadian cu cetățenie portugheză din Montreal, Quebec, în vârstă de 48 de ani.

El a fost numit principal în decembrie anul trecut, după aproape un deceniu în care echipa din LA a fost condusă de doar tehnicieni, cunoscuții Bob Bradley (2017-2021) și Steve Cherundolo (2021-2025).

Debutul oficial al lui Marc Dos Santos pe banca tehnică a lui Los Angeles FC a avut loc la începutul sezonului actual din MLS, în luna februarie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
