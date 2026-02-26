VIDEO Ștefan Chirilă, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro, a marcat primul său gol în Champions League! Execuție superbă

Ștefan Chirilă, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro, a marcat primul său gol în Champions League! Execuție superbă Liga Campionilor
Tânărul atacant româno-american este legitimat la FC Cincinnati.

Ștefan ChirilăFC CincinnatiCONCACAF Champions CupO&M FCtalente din diaspora

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Cine este atacantul român care a debutat la noua echipă chiar în meci de Champions League: ”Am semnat pe patru sezoane”

Internaţionalul român (U18, U19) și american (U18) de juniori Ştefan Chirilă, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro, a marcat primul său gol pentru FC Cincinnati, care a surclasat echipa din Republica Dominicană Universidad O&M FC cu scorul de 9-0, miercuri, pe TQL Stadium, în manşa secundă a şaisprezecimilor de finală ale competiţiei de fotbal CONCACAF Champions Cup (fosta Champions League din America de Nord și Centrală).

Chirilă (19 ani împliniți în ianuarie), intrat la pauză, a marcat ultimul gol al meciului, în minutul 86, după un șut frumos din interiorul careului.

Pentru FC Cincinnati, care se impusese şi în prima manşă, cu 4-0, au mai marcat Kenji Mboma (18, 58), Gerardo Valenzuela (27), Gabriel Castillo (33 - autogol), Tom Barlow (35), Ademar Chavez (48), Stiven Jimenez (68) şi Alvas Powell (78).

În optimile de finală, FC Cincinnati va înfrunta echipa mexicană Tigres UANL, primul meci fiind programat acasă, pe 10 martie, iar returul în deplasare, pe 19 martie.

