Internaţionalul român (U18, U19) și american (U18) de juniori Ştefan Chirilă, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro, a marcat primul său gol pentru FC Cincinnati, care a surclasat echipa din Republica Dominicană Universidad O&M FC cu scorul de 9-0, miercuri, pe TQL Stadium, în manşa secundă a şaisprezecimilor de finală ale competiţiei de fotbal CONCACAF Champions Cup (fosta Champions League din America de Nord și Centrală).

Chirilă (19 ani împliniți în ianuarie), intrat la pauză, a marcat ultimul gol al meciului, în minutul 86, după un șut frumos din interiorul careului.