Pleaca sau NU Messi dupa venirea lui Koeman la Barcelona?! Anuntul de ultima ora al presedintelui Barcei

Presedintele gigantului de pe Camp Nou, Josep Maria Bartomeu, spune ca Messi vrea sa-si incheie cariera la Barca si ca va fi unul dintre pilonii echipei pe care Koeman vrea s-o construiasca.

"Ronald mi-a spus ca pilonul sau va fi Leo Messi. Are contract pana in 2021. Stie ca exista un nou proiect la club si ca noi contam pe el. Messi e cel mai bun din lume si e jucatorul nostru. Ne este foarte clar ca trebuie sa facem o echipa care sa-l ajute. Koeman conteaza pe Messi. Nu am vorbit cu el dupa meciul cu Bayern, am discutat cu tatal sau. Trebuie sa fim optimisti. Trebuie sa ne ridicam si sa facem oamenii sa viseze din nou. Asta trebuie sa facem. Antrenorul va discuta cu el. Avem 4 capitani si Koeman va vorbi cu ei. Acolo vom incepe sa muncim. Au trecut 4 zile de la meciul cu Bayern si deja am luat foarte multe decizii", a spus Bartomeu in prima aparitie publica de dupa dezastrul din sferturile de finala ale Champions League.

Bartomeu a vrut sa vorbeasca la Barca TV in dialog cu 3 jurnalisti importanti care scriu despre Barcelona in presa catalana.