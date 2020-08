Inca un transfer facut de Hermannstadt! Un fotbalist crescut de BARCELONA vine la Sibiu: ultima mutare anuntata de echipa Anamariei Prodan

Hermannstadt continua campania de transferuri din aceasta vara si au anuntat aducerea unui nou fotbalist.

Hermannstadt l-a prezentat oficial pe Agostinho Ca (27 de ani), mijlocas defensiv crescut de Barcelona, in celebra Academie 'La Masia'.

Agostinho a semnat cu sibienii din postura de jucator liber de contract si este cea de opta mutare anuntata de Anamaria Prodan la Hermannstadt.

"Agostinho Ca are 27 de ani, 1,71m, s-a nascut in Guinea Bissau, dar are cetatenie portugheza si joaca pe postul de mijlocas defensiv. A fost format la Academia celor de la Sporting Lisabona si are 17 selectii si un gol marcat pentru nationala U20 a Portugaliei. In anul 2012, cand Agostinho avea 19 ani, F.C.Barcelona a platit pentru el suma de 1,75 milioane de euro. In C.V.-ul sau se mai regasesc echipe ca Girona, AD Oeiras, Lleida, F.C. Stumbras si Cova Piedade", se arata in comunicatul lui Hermannstadt.