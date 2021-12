13 cu ghinion pentru Suarez! Uruguayanul a părăsit terenul în lacrimi după ce s-a accidentat, cu Porto

Atacantul lui Atletico Madrid s-a accidentat în minutul 13 al meciului cu Porto și a părăsit terenul în lacrimi.

Atletico este condamnată să câștige dacă vrea să păstreze o șansă la calificarea în optimile de finală. Suarez urma să fie jucătorul-cheie din atacul lui Atletico, însă acesta s-a accidentat și a părăsit terenul în mai puțin de 15 minute.

În momentul în care a părăsit terenul, Suarez nu și-a putut ascunde frustrarea și a vărsat câteva lacrimi de amărăciune.

În locul lui Suarez, Simeone l-a trimis pe Cunha.

Luis Suarez breaks down in tears after suffering injury in Champions Leaguehttps://t.co/mFA8XetJhl pic.twitter.com/LShBpIAK7u