„Abonatul Suarez nu poate fi contactat!” :) Răspuns genial pentru Koeman după ce a înscris în fața Barcelonei 

Campioana en-titre din Spania nu a avut probleme cu Barcelona, aflată în unul dintre cele mai slabe starturi de sezon. Meciul a fost o ocazie potrivită pentru Luis Suarez să „răzbune” modul în care a fost dat afară de conducerea catalanilor și Ronald Koeman.

Uruguayanul a povestit recent cum a fost îndepărtat de la prima echipă și pus să se antreneze separat, pentru ca mai apoi să fie anunțat că trebuie să își caute echipă și lăsat să plece la Atletico Madrid, contribuind decisiv la câștigarea titlului în sezonul trecut. Suarez a fost decisiv pentru madrileni în prima repriză a meciului cu Barcelona.

În minutul 23, atacantul i-a pasat perfect lui Lemar, care a deschis scorul, pentru ca în minutul 44 să înscrie din pasa lui Lemar, primul său gol împotriva fostei echipe. După ce a marcat, Suarez și-a cerut iertare și nu s-a bucurat, însă a mai făcut un gest devenit viral.

Atacantul a făcut un semn ca și când ar suna pe cineva, în zona din dreptul tribunei în care se afla Ronald Koeman, care este suspendat. Suarez a făcut o aluzie astfel la modul în care tehnicianul neerlandez i-a comunicat că nu va mai face parte din echipa Barcelonei în sezonul trecut, printr-un simplu apel telefonic, de durată extrem de scurtă.

