Doar Barcelona îi lipsea de pe listă! Performanță incredibilă pentru Luis Suarez după ce a înscris împotriva fostei echipe

Meciul le găsea pe cele două echipe într-o formă slabă, însă campioana en-titre din La Liga a reușit să treacă peste înfrângerea cu Alaves și s-a motivat în derby-ul etapei. Vizibil favoriți, atât după startul mai bun de sezon, cât și datorită lotului, numeric mai valoros, madrilenii au deschis scorul în minutul 23, prin Lemar, din pasa lui Suarez.

Înainte de pauză, fostul atacant al Barcelonei a dat lovitura, după încă un contraatac bun al echipei lui Simeone, din pasa lui Lemar. Uruguayanul l-a învins pe ter Stegen cu un șut la colțul lung, iar după ce a înscris nu a sărbătorit, părând că își cere iertare pentru golul său.

Koeman's reaction to Suarez's goal was full of regret ???? pic.twitter.com/YwGhm32as6

Atacantul, care recent a lansat o serie de atacuri la adresa fostei conduceri a Barcelonei, după ce a fost dat afară pe ușa din dos atât de Josep Maria Bartomeu, cât și de Ronald Koeman, a reușit o performanță incredibilă după ce a marcat împotriva fostei echipe.

În urma golului înscris Barcelonei, Suarez a reușit să înscrie împotriva tuturor celor 31 de echipe din La Liga pe care le-a înfruntat în carieră. 195 de goluri a înscris în tricoul catalanilor Suarez, în timp ce în 48 de meciuri pentru Atletico a marcat 25 de goluri.

Luis Suarez scores his first ever goal against Barcelona! ????

He has now scored against all 31 LaLiga teams he's faced in his career ???? pic.twitter.com/q9i0kzY0vx