Voicu s-a transferat în Italia, la Monza

Stoperul Radu Voicu (16 ani) a semnat cu AC Monza, club din Serie A, un contract valabil până în 2029. Juniorul era considerat un produs de calitate al academiei militarilor, dar nu a apucat să debuteze la prima echipă, deși a făcut parte din lotul lărgit pentru acest sezon. Nu a fost anunțată suma de transfer, dar aceasta s-ar putea ridica la 50.000 de euro plus bonusuri de debut sau de transfer ulterior.

Fundașul de 194 cm înălțime atrăsese atenția mai multor echipe din Italia, printre care și Genoa, formația patronată de Dan Șucu, dar a ales să meargă la clubul din Lombardia, unde va evolua momentan la echipa U17.

Acolo va fi coleg cu un alt român, Nicolas Blaj (16 ani / fundaș dreapta), în timp ce la formația Primavera (U19) activează Fabio Bădărău (18 ani / fundaș central), adus recent de la academia lui Juventus Torino, dar și cu Daniele Ganci (18 ani / mijlocaș defensiv), care are origini românești, dar cetățenie italiană.

Academia Stelei, locul al cincilea în clasificarea FRF

CSA Steaua București are una dintre cele mai performante academii de juniori din România, ocupând locul al cincilea în clasificarea alcătuită de FRF pentru anul 2026, după FCV Farul Constanța, Viitorul Cluj, SC Dinamo 1948 și FK Csikszereda Miercurea Ciuc. Alți jucători formați de clubul din Ghencea și cedați altor cluburi se numără David Matei (20 ani / Universitatea Craiova / 75.000 euro), Hussein Shehait (20 de ani / Al Karma Sport Club) sau Mario Brumă (20 de ani / Chindia Târgoviște).

În aceasta stagiune, Daniel Oprița se va baza pe jucătorii Under Mate Simon (20 ani), Yannis Pletea (20 ani), Mihnea Boroș (19 ani), Elod Toth-Pal (19 ani), Denis Pîrcălabu (19 ani), Gyorgy Papp (18 ani), Luca Noveli (18 ani), Ștefan Rotaru (17 ani), Luca Albu (17 ani), Szabolcs Nyitra (17 ani), Mihai Bobaru (17 ani) și Alexandru Nofitovici (15 ani).

Foto - Steaua Bucure;ti (FB), Getty Images