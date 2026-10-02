Dan Șucu, gata să renunțe la pachetul majoritar de acțiuni: "Să fim bine înțeleși!"

"Nu mi-am pus niciodată interesele personale în opoziție cu cele ale clubului Genoa. Am spus mereu că, atunci când simt că posibilitățile financiare necesare depășesc ceea ce pot eu să ofer clubului, sunt dispus să găsesc un partener și să facem asta împreună. Nu țin neapărat să rămân singurul partener și să mă gândesc mai întâi la mine, iar apoi la Genoa" , a spus Dan Șucu, potrivit Tuttomercatoweb .

Cu ocazia meciului special din această seară, Dan Șucu a acordat un interviu în care a vorbit despre planurile pe care le are la ambele cluburi. După ce au văzut investițiile în baza de pregătire de la Rapid, jurnaliștii italieni l-au întrebat pe omul de afaceri dacă se gândește să realizeze ceva similar și la Genoa.

Din decembrie 2024, Dan Șucu deține 77% dintre acțiunile clubului Genoa. Acum, anunță că nu ar avea nicio problemă să rămână doar acționar minoritar la clubul din Serie A, în cazul în care va găsi parteneri puternici.

"Să fim bine înțeleși: vrem să ajutăm Genoa să revină la nivelul la care era în urmă cu ani. Aceasta este ideea. Am spus-o mereu și o repet: nu pot face asta singur. O voi face alături de alți parteneri. Dacă găsesc parteneri mai puternici decât mine, nu este nicio problemă. Pot rămâne chiar și acționar minoritar.

Avem o echipă cu multă experiență. În prezent, avem zece jucători care evoluează pentru naționalele unor țări diferite și un antrenor campion mondial (n.r - Daniele De Rossi), în care avem cu toții încredere. Singurul lucru pe care mi-l doresc este să nu pun presiune pe echipă pentru că u are nevoie de asta", a mai spus Șucu.

Genoa lui Șucu, penultima în Serie A după 5 etape

Spre deosebire de Rapid, care se află aproape de primul loc în Superliga, Genoa lui Daniele De Rossi are un start de sezon foarte slab, cu doar un punct obținut în primele 5 etape.

"Prefer să vorbesc mai puțin despre partea sportivă. Am discutat adesea despre investiții. Încercăm să facem investițiile cele mai potrivite, în limita posibilităților noastre. Anul acesta chiar ne-am depășit puțin posibilitățile și am făcut investiții cu adevărat importante.

Nici jucătorii care au plecat nu disputaseră foarte multe meciuri. Este clar că plecarea fiecărui jucător vândut provoacă dezamăgire, dar, dacă adunăm toate minutele jucate de cei vânduți, nu ajungem la numărul de minute al lui Vasquez. În schimb, au venit jucători care evoluează pentru echipele naționale", a mai spus Șucu.

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