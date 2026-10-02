Dan Șucu, gata să renunțe la pachetul majoritar de acțiuni: "Să fim bine înțeleși!"

Dan Șucu, gata să renunțe la pachetul majoritar de acțiuni: &quot;Să fim bine înțeleși!&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dan Șucu (63 de ani), acționarul majoritar de la Rapid și Genoa, va avea parte de un meci special, diseară, în Giulești.

TAGS:
dan sucuGenoaRapid
Din articol

Dan Șucu: "Dacă găsesc parteneri mai puternici decât mine la Genoa, nu este nicio problemă. Pot rămâne chiar și acționar minoritar"

Cu ocazia meciului special din această seară, Dan Șucu a acordat un interviu în care a vorbit despre planurile pe care le are la ambele cluburi. După ce au văzut investițiile în baza de pregătire de la Rapid, jurnaliștii italieni l-au întrebat pe omul de afaceri dacă se gândește să realizeze ceva similar și la Genoa.

"Nu mi-am pus niciodată interesele personale în opoziție cu cele ale clubului Genoa. Am spus mereu că, atunci când simt că posibilitățile financiare necesare depășesc ceea ce pot eu să ofer clubului, sunt dispus să găsesc un partener și să facem asta împreună. Nu țin neapărat să rămân singurul partener și să mă gândesc mai întâi la mine, iar apoi la Genoa", a spus Dan Șucu, potrivit Tuttomercatoweb.

Din decembrie 2024, Dan Șucu deține 77% dintre acțiunile clubului Genoa. Acum, anunță că nu ar avea nicio problemă să rămână doar acționar minoritar la clubul din Serie A, în cazul în care va găsi parteneri puternici.

"Să fim bine înțeleși: vrem să ajutăm Genoa să revină la nivelul la care era în urmă cu ani. Aceasta este ideea. Am spus-o mereu și o repet: nu pot face asta singur. O voi face alături de alți parteneri. Dacă găsesc parteneri mai puternici decât mine, nu este nicio problemă. Pot rămâne chiar și acționar minoritar.

Avem o echipă cu multă experiență. În prezent, avem zece jucători care evoluează pentru naționalele unor țări diferite și un antrenor campion mondial (n.r - Daniele De Rossi), în care avem cu toții încredere. Singurul lucru pe care mi-l doresc este să nu pun presiune pe echipă pentru că u are nevoie de asta", a mai spus Șucu.

Genoa lui Șucu, penultima în Serie A după 5 etape

Spre deosebire de Rapid, care se află aproape de primul loc în Superliga, Genoa lui Daniele De Rossi are un start de sezon foarte slab, cu doar un punct obținut în primele 5 etape.

"Prefer să vorbesc mai puțin despre partea sportivă. Am discutat adesea despre investiții. Încercăm să facem investițiile cele mai potrivite, în limita posibilităților noastre. Anul acesta chiar ne-am depășit puțin posibilitățile și am făcut investiții cu adevărat importante.

Nici jucătorii care au plecat nu disputaseră foarte multe meciuri. Este clar că plecarea fiecărui jucător vândut provoacă dezamăgire, dar, dacă adunăm toate minutele jucate de cei vânduți, nu ajungem la numărul de minute al lui Vasquez. În schimb, au venit jucători care evoluează pentru echipele naționale", a mai spus Șucu.

VIDEO Răzvan Raț, declarații înainte de Rapid - Genoa

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă la granița României. O dronă a căzut în zona localităţii Plauru și a provocat un incendiu. MApN face cercetări
Alertă la granița României. O dronă a căzut în zona localităţii Plauru și a provocat un incendiu. MApN face cercetări
ULTIMELE STIRI
Bosnia - Suedia, celălalt meci din grupa României în Nations League, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45
Bosnia - Suedia, celălalt meci din grupa României în Nations League, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45
Hagi, întrebat direct: "De ce îl iei la națională? Ocupi un loc degeaba!"
Hagi, întrebat direct: "De ce îl iei la națională? Ocupi un loc degeaba!"
Cristi Pulhac și Ion Alexandru, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, acum pe VOYO SPORT 1
Cristi Pulhac și Ion Alexandru, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, acum pe VOYO SPORT 1
Cristiano Ronaldo, luat peste picior de selecționer, după scandalul de la naționala Portugaliei
Cristiano Ronaldo, luat peste picior de selecționer, după scandalul de la naționala Portugaliei
Polonia - România, LIVE TEXT de la 21:45. Toate noutățile înainte de meciul din Liga Națiunilor de la Varșovia
Polonia - România, LIVE TEXT de la 21:45. Toate noutățile înainte de meciul din Liga Națiunilor de la Varșovia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Reghecampf s-a lămurit după primele antrenamente la FCSB! Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus antrenorul

Reghecampf s-a lămurit după primele antrenamente la FCSB! Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus antrenorul

FCSB, transferul iernii în Superliga? "Cireașa de pe tort! Sunt sigur că și el își dorește"

FCSB, transferul iernii în Superliga? "Cireașa de pe tort! Sunt sigur că și el își dorește"

Gică Hagi: ”Din păcate, a avut ghinion la antrenament. A făcut entorsă”

Gică Hagi: ”Din păcate, a avut ghinion la antrenament. A făcut entorsă”

Hagi schimbă radical primul 11 pentru Polonia - România! Titularii anunțați + "I-am zis că îmi pare rău"

Hagi schimbă radical primul 11 pentru Polonia - România! Titularii anunțați + "I-am zis că îmi pare rău"

De neoprit la echipa națională! Starul lui Dinamo, excelent în UEFA Nations League

De neoprit la echipa națională! Starul lui Dinamo, excelent în UEFA Nations League



Recomandarile redactiei
Modalitatea prin care Gică Hagi poate fi OUT de la echipa națională: ”Doamne Ferește să se întâmple asta!”
Modalitatea prin care Gică Hagi poate fi OUT de la echipa națională: ”Doamne Ferește să se întâmple asta!”
Cristiano Ronaldo, luat peste picior de selecționer, după scandalul de la naționala Portugaliei
Cristiano Ronaldo, luat peste picior de selecționer, după scandalul de la naționala Portugaliei
Tricolorul care îi poate aduce României un avantaj surprinzător contra Poloniei: „Am încredere foarte mare”
Tricolorul care îi poate aduce României un avantaj surprinzător contra Poloniei: „Am încredere foarte mare”
Scandal la revenirea în țară a Portugaliei, după conflictul Jorge Jesus - Cristiano Ronaldo! Val de jigniri, poliția a intervenit: "Ești o rușine!"
Scandal la revenirea în țară a Portugaliei, după conflictul Jorge Jesus - Cristiano Ronaldo! Val de jigniri, poliția a intervenit: "Ești o rușine!"
Se anunță festival de goluri în Polonia - România: ”Niciuna nu știe să se apere cum trebuie”
Se anunță festival de goluri în Polonia - România: ”Niciuna nu știe să se apere cum trebuie”
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

stirileprotv Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

protv Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

stirileprotv Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!