Juventus Torino a anunțat astăzi împrumutul tânărului fundaș central român Fabio Bădărău (17 ani) la Sampdoria.

”Fabio Bădărău va juca în a doua jumătate a sezonului 2025/2026 la Sampdoria.

Împrumutul fundașului născut în 2008 la clubul blucerchiato, până la sfârșitul acestui sezon, este acum oficial.

Bianconero din 2021, Bădărău a semnat primul său contract profesionist cu Juventus în vară, legându-se de club până la 30 iunie 2027.

Fabio Bădărău, fundaș central cu poftă de gol în ultimul sezon



S-a alăturat echipei Primavera de la Under-17, unde a jucat 22 de meciuri și a marcat 5 goluri în ultimul campionat (n.r. - sezonul 2024-2025), în sezonul regular și faza finală.

A jucat două meciuri pentru Under-20: debutul la echipa antrenată de Simone Padoin cu Cagliari (n.r. - 0-0 în deplasare) și apoi Derby della Mole (n.r. - 1-1 acasă cu Torino).

Acum are o nouă oportunitate de a-și continua dezvoltarea.

Mult succes, Fabio!”, a precizat clubul Juventus.

Torino, Juventus și, acum, Sampdoria pentru tânărul fotbalist român



Bădărău a fost prezent pe banca torinezilor și la meciul de luna trecută din UEFA Youth League, 2-2 cu Pafos.

Fundașul central cu poftă de gol a ajuns la Juventus în vara lui 2021, de la rivala Torino.

La Sampdoria, club care acum evoluează în Serie B, Bădărău va juca pentru echipa Primavera.

