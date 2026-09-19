”Militarii” s-au impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la Gloria Bistrița în etapa a opta din Liga 2.

Steaua o învinge pe Gloria Bistrița

Echipa antrenată de Daniel Oprița a deschis scorul în al 16-lea minut al partidei prin Daniel Garcia. Tot mijlocașul spaniol a dublat avantajul Stelei în repriza secundă, în minutul 51.

Oaspeții au redus din diferență în minutul 69 prin Ibuchi Chukwu.

Steaua nu mai câștigase de la începutul lunii mai, atunci când ”Militarii” o învingeau cu scorul de 2-1 pe Chindia Târgoviște.

Grație acestui rezultat, Steaua urcă pe locul 18 în clasamentul din Liga 2, cu cinci puncte, iar ultima poziție a ierarhiei îi revine acum lui CS Dinamo, echipa antrenată de Ionuț Chirilă, care a bifat o singură victorie în această stagiune.