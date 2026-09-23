OFICIAL Steaua și-a prezentat noul transfer! A jucat la Barcelona

Steaua și-a prezentat noul transfer! A jucat la Barcelona Liga 2
SPORT.RO
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Un jucător crescut de Barcelona va evolua în fotbalul românesc.

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Steaua Bucureşti a anunţat, miercuri, că a obţinut serviciile jucătorului Ayoub Abou, în vârstă de 28 de ani.

Steaua și-a prezentat noul jucător! Ayoub Abou a jucat la Barcelona

“Format la juniorii Barcelonei, Ayoub Abou este cel mai recent jucător care s-a alăturat lotului formaţiei noastre”, se arată pe pagina de Facebook a Stelei, potrivit News.ro.

În vârstă de 28 de ani, Ayoub Abou evoluează pe postul de mijlocaş, iar în CV-ul său se regăsesc echipe precum FC Barcelona U19, FC Porto U19, Getafe, Spal şi Feirense.

Cu dublă cetăţenie, marocană şi spaniolă, Ayoub Abou a evoluat ultima dată în Bulgaria, la Septemvri Sofia.

Steaua, prima victorie în acest sezon

Steaua București a obținut prima victorie din acest sezon. ”Militarii” s-au impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la Gloria Bistrița în etapa a opta din Liga 2.

Echipa antrenată de Daniel Oprița a deschis scorul în al 16-lea minut al partidei prin Daniel Garcia. Tot mijlocașul spaniol a dublat avantajul Stelei în repriza secundă, în minutul 51. Oaspeții au redus din diferență în minutul 69 prin Ibuchi Chukwu.

Steaua nu mai câștigase de la începutul lunii mai, atunci când ”Militarii” o învingeau cu scorul de 2-1 pe Chindia Târgoviște.

Grație acestui rezultat, Steaua urcă pe locul 18 în clasamentul din Liga 2, cu cinci puncte, iar ultima poziție a ierarhiei îi revine acum lui CS Dinamo, echipa antrenată de Ionuț Chirilă, care a bifat o singură victorie în această stagiune.

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