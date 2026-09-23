Steaua Bucureşti a anunţat, miercuri, că a obţinut serviciile jucătorului Ayoub Abou, în vârstă de 28 de ani.

Steaua și-a prezentat noul jucător! Ayoub Abou a jucat la Barcelona

“Format la juniorii Barcelonei, Ayoub Abou este cel mai recent jucător care s-a alăturat lotului formaţiei noastre”, se arată pe pagina de Facebook a Stelei, potrivit News.ro.

În vârstă de 28 de ani, Ayoub Abou evoluează pe postul de mijlocaş, iar în CV-ul său se regăsesc echipe precum FC Barcelona U19, FC Porto U19, Getafe, Spal şi Feirense.

Cu dublă cetăţenie, marocană şi spaniolă, Ayoub Abou a evoluat ultima dată în Bulgaria, la Septemvri Sofia.