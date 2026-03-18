Fostul mijlocaș al FCSB a fost numit director sportiv la FC Bihor Oradea, formație aflată în play-off-ul din Liga 2.

După încheierea carierei de jucător, Paraschiv a ales drumul managementului sportiv și a ocupat funcții administrative la mai multe cluburi din România.

Printre acestea se numără Academica Clinceni și Chindia Târgoviște, iar acum va face parte din proiectul echipei din Oradea.

Sorin Paraschiv a semnat cu FC Bihor „Construim organizat, cu oameni potriviți”

Paraschiv vine la Oradea în locul lui Claudiu Keșeru, care a părăsit clubul la finalul anului 2025. De la retragerea din activitate, fostul căpitan al FCSB a mai lucrat și la Turris Turnu Măgurele și Foresta Suceava.

„FC Bihor Oradea face un nou pas important în consolidarea proiectului sportiv. Continuăm să construim organizat, cu oameni potriviți și cu o direcție clară. Sorin Paraschiv este, oficial, noul Director Sportiv al FC Bihor Oradea. Experiența și viziunea sa vor contribui la dezvoltarea unui cadru profesionist și la creșterea nivelului de performanță al clubului”, au transmis reprezentanții formației prin intermediul site-ului oficial.

În acest moment, FC Bihor Oradea ocupă locul 4 în play-off-ul din Liga 2 și a depus dosarul de licențiere pentru promovarea în SuperLiga României. Clubul așteaptă acum decizia Federația Română de Fotbal privind participarea în primul eșalon.