OFICIAL Ioan Hora a semnat! Fostul golgheter din Liga 1 încă rupe porțile la 37 de ani

Ioan Hora demonstrează că instinctul de atacant nu dispare odată cu vârsta. 

La 37 de ani, fostul golgheter al Ligii 1 și-a prelungit contractul cu FC Bihor Oradea și va continua și în sezonul viitor la echipa sa de suflet.

Clubul bihorean a anunțat oficial prelungirea înțelegerii cu Hora, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei în stagiunea recent încheiată din Liga 2. Atacantul a fost principalul marcator al formației, cu 12 goluri.

Ioan Hora a fost golgheter în Liga 1 în sezonul 2015/16

Ioan Hora a strâns 311 meciuri și 70 de goluri în Liga 1. Cel mai bun sezon al carierei l-a avut în 2015/2016, când a marcat de 19 ori pentru Pandurii Târgu Jiu și a ieșit golgheterul campionatului.

În cariera sa, Hora a mai evoluat pentru CFR Cluj, FCSB sau Konyaspor și a cucerit mai multe trofee importante, printre care titlul în România și două Cupe ale Turciei.

Atacantul are și trei selecții la echipa națională a României, unde a debutat în 2015, într-un meci amical cu Bulgaria.

