La 37 de ani, fostul golgheter al Ligii 1 și-a prelungit contractul cu FC Bihor Oradea și va continua și în sezonul viitor la echipa sa de suflet.

Clubul bihorean a anunțat oficial prelungirea înțelegerii cu Hora, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei în stagiunea recent încheiată din Liga 2. Atacantul a fost principalul marcator al formației, cu 12 goluri.

Ioan Hora a fost golgheter în Liga 1 în sezonul 2015/16

Ioan Hora a strâns 311 meciuri și 70 de goluri în Liga 1. Cel mai bun sezon al carierei l-a avut în 2015/2016, când a marcat de 19 ori pentru Pandurii Târgu Jiu și a ieșit golgheterul campionatului.