Brugge și PSG, calificate în semifinalele Youth League

În primele două confruntări din sferturile de finală ale Youth League 2025-2026, PSG s-a impus la limită în fața lui Villarreal (1-0 / Elijah Ly, 26), în timp ce Club Brugge a învins lejer pe Atletico Madrid (4-0), în partida desfășurată la Centro Deportivo Wanda Alcala de Henares din Madrid. Golurile belgienilor au fost marcate de Yanis Musuayi (5, 27), Tian Nai Koren (23) și Jesse Bisiwu (90+5).

Astăzi se vor juca meciurile Inter Milano - Benfica Lisabona (câștigătoarea va întâlni pe Club Brugge) și Real Madrid - Sporting Lisabona (câștigătoarea va întâlni pe PSG). Semifinalele se vor juca pe 17 aprilie la Centre Sportif de Colovray din Nyon (Elveția), iar finala se va juca în aceeași locație, pe 20 aprilie.

FCSB a fost eliminată în turul al treilea

FCSB U19, reprezentanta României, cu Matei Popa, Andrei Dăncuș, David Popa, Alexandru Stoian și Mihai Toma în lot, și a trecut de Lokomotiva Zagreb (Croația / 3-2, 3-2) în turul al doilea al Domestic Champions Path, apoi a pierdut împotriva echipei Pușkaș Akademia (Ungaria / 1-2, 3-2, 2-4 după lovituri de departajare), în turul al treilea.

UEFA Youth League este o competiție de juniori înființată în 2013, care a fost câștigată până acum de FC Barcelona (2014, 2018, 2025), Chelsea (2015, 2016), Benfica Lisabona (2022), RB Salzburg (2017), FC Porto (2019), Real Madrid (2020), AZ Alkmaar (2023) și Olympiacos Pireu (2024). Finala de anul trecut a pus față în față FC Barcelona și Trabzonspor (4-1), iar golgheterul competiției a fost Phillip Verhounig (RB Salzburg / 7 goluri).

