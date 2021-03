Oficialii Petrolului au anuntat cine va sta pe banca echipei la meciul meciul decisiv cu U Cluj!

Viorel Moldovan a parasit Petrolul dupa infrangerea de pe teren propriu cu CS Mioveni, scor 0-1.

Cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat din Liga 2 echipa din Ploiesti se afla pe locul 11 la doua puncte in spatele ultimului loc de playoff ocupat de Metaloglobus.

Echipa risca sa rateze promovarea in Liga 1 pentru al treilea an consecutiv daca nu va castiga pe terenul Universitatii Cluj, intr-un meci care se va juca duminica, 28 martie, de la ora 15:00.

Oficialii Petrolului au anuntat printr-un comunicat pe site-ul clubului ca la meciul de pe Cluj Arena pe banca echipei va sta Octavian Grigore.

"Octavian Grigore va conduce echipa noastra, din postura de antrenor principal, la ultima partida din cadrul sezonului regular al Ligii 2, care se va desfasura duminica, la Cluj.

Decizia a fost luata de catre conducerea executiva a clubului, care s-a reunit in regim de urgenta, ca urmare a demisiei fostului tehnician Viorel Moldovan.

Pentru pregatirea jocului de la Cluj, Octavian Grigore va fi ajutat de catre un colectiv tehnic alcatuit din Ciprian Pura, Gheorghe Liliac si Catalin Grigore, preparator fizic fiind Lucian Nedelcu.

"Vreau sa aratam ca suntem o echipa buna si ca putem castiga la Cluj. Acesta este obiectivul nostru pentru acest joc, indiferent de locul pe care il ocupam in acest moment in clasament”, a declarat Octavian Grigore, cel care si-a petrecut intreaga cariera de fotbalist in culorile “Lupilor Galbeni".

In perioada urmatoare, conducerea clubului va analiza optiunile pentru numirea unui antrenor care sa conduca echipa incepand din partea a doua a sezonului", se arata in comunicatul transmis de clubul ploiestean.

Sursa foto: fcpetrolul.ro