Returul este programat o săptămână mai târziu, la Torino.

Luciano Spalletti: ”Va trebui să facem câteva schimbări!”

Luciano Spalletti s-a arătat dezamăgit de prestația echipei sale și a spus că va trebui să schimbe anumite lucruri pentru a încerca o remontada în meciul retur.

”Poate va trebui să facem câteva schimbări, pentru că am avut unele dificultăți. În sensul că nu trebuie să repetăm aceleași greșeli pe care le-am făcut în meciurile recente, pentru că am fost neglijenți.

Acum trebuie să evaluăm situația, pentru că nu doar în această seară ne-am pus singuri în dificultate. Trebuie să punem lucrurile în ordine și să încercăm să nu mai primim goluri. Mai ales în fazele în care am greșit, trebuie să facem ceva diferit”, a spus Luciano Spalletti.

Spalletti a continuat apoi și a explicat unde s-a rupt jocul ”Bătrânei Doamne” și ce au de făcut bianconerii după umilința cu Galatasaray.

”Am încheiat prima repriză prost. Am încercat să facem puțină ordine, dar personalitatea și caracterul nostru au scăzut. Nu am făcut un pas înapoi, ci trei pași înapoi.

Sunt convins că putem reduce presiunea asupra apărării dacă jucăm fotbal. Nu avem jucători pentru a închide jocul și a evolua doar pe contraatac. Trebuie să pornim mereu de la ideea că putem juca, că putem controla partida și să arătăm asta. Dacă scădem sub nivelul nostru, suntem mereu în pericol să primim goluri.

Vorbim mereu despre cum să revenim în joc. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat, iar de acum înainte trebuie să rezolvăm această situație. Nu are rost să spunem multe cuvinte dacă nu le punem în practică. În aceste zile facem lucrurile bine, dar trebuie să depunem efort. La nivel individual și în înțelegerea anumitor situații, nu suntem sau nu am fost încă la cel mai bun nivel. În această seară am înrăutățit lucrurile. Muncim din greu, pentru asta suntem aici: suntem profesioniști și trebuie să răspundem în fața oamenilor și a clubului”, a spus Spalletti.