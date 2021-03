Interviu inedit cu Puscas! Marica, Dumitrescu sau Raducioiu l-au luat la intrebari pe atacantul nationalei! Raspunsurile neasteptate

Atacantul roman al lui Reading a raspuns mai multor intrebari pentru FRF TV.

Puscas a raspuns intrebarilor formulate de fostii mari internationali romani, printre care se numara Florin Raducioiu, Ioan Andone, Ciprian Marica sau Ilie Dumitrescu.

"De obicei la nationala am jucat cu un singur varf, fiind un numar 10 in spatele meu, chiar m-am regasit. La echipa am jucat cu un alt atacant langa mine si ma simt bine si asa, dar spun ca prefer cu un "zece" in spatele meu. Un gol la nationala e mai special, mereu. Mereu cand marchez simt ca nu e doar golul meu, e al intregii tari. Asta ma face foarte mandru pe moment. Mereu se creeaza o atmosfera buna la echipa. Mereu cand ne reunim, parca venim cu o sansa noua. Ne dorim cu totii sa ne calificam si sa avem succes cu nationala.

Cel mai important grup pentru ascensiunea mea a fost familia. Fiind atacant, ma gandesc sa marchez, dar nu scot din plan sa ajut echipa sa marcheze. Nu vreau neaparat sa marchez. O calificare ar fi ceva extraordinar. Avem nevoie de succese, sa demonstram ca avem talent, ca suntem muncitori si ca ne putem bate pentru calificare. Nu aveam atacanti romani ca si model, sincer, fiind plecat de tanar din tara. Mi-au placut Fernando Torres, Luis Suarez, iar acum imi place mult Harry Kane. As dori sa-mi imbunatatesc plasamentul la faze fixe, pentru ca marca mai mult", a spus George Puscas pentru FRF TV.

Romanul a reusit sa marcheze 3 goluri in actualul sezon de Championship, in 16 prezente, iar echipa sa, Reading, este in lupta pentru promovare, aflandu-se pe locul 6, pozitie e le-ar aduce calificarea in playoff-ul pentru Premier League.