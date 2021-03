Dorit de Manchester United, Hakan Calhanoglu a facut anuntul! La ce club viseaza sa joace si care sunt sansele sa continue la Milan

Contractul fotbalistului turc cu AC Milan va expira la finalul sezonului.

Mijlocasul lui AC Milan a ajuns recent in Istanbul, unde s-a alaturat lotului Turciei in vederea meciurilor din preliminariile pentru CM 2022 si a fost intrebat de jurnalisti cum isi configureaza viitorul in fotbal. Creativul jucator turc nu a evitat raspunsul si a spus direct:

"Sper ca voi juca in viitor la Galatasaray! De ce nu? Am tatuat un leu pentru ca eu o sustin pe Galatasaray!" , a declarat Hakan Calhanoglu, potrivit Goal.com. Sursa citata scrie ca oficialii lui Manchester United sunt gata sa-i plateasca internationalului turc salariul cerut, insa avanseaza si ipoteza potrivit careia in discutii ar fi intrat si Napoli.

In acest sezon, Calhanoglu a marcat doua goluri si a oferit noua pase decisive in 23 de partide jucate pentru AC Milan. Fost junior la Karlsruhe, mijlocasul in varsta de 27 de ani a mai jucat la Hamburg si Bayer Leverkusen, inainte de a semna in 2017 cu AC Milan.