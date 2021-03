EXCLUSIV | Muresan a dat VERDICTUL: "El va fi jucatorul determinant!" Care sunt fotbalistii care pot califica nationala la Campionatul Mondial

Iuliu Muresan, fostul presedinte al CFR-ului, a vorbit despre meciurile nationalei din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

El s-a aratat foarte increzator in sansele echipei lui Radoi si a spus ca se aspteapta ca nationala sa obtina 7 puncte din meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia.

Mai mult, Muresan a spus ca prima reprezentativa a Romaniei poate chiar sa invinga nationala Germaniei. Nicolae Stanciu este fotbalistul pe care mizeaza fostul oficial al lui Hermannstadt, care are de asemenea asteptari ridicate si de la Dennis Man si Valentin Mihaila.

"Ideal ar fi sa facem 9 puncte, dar nu stiu daca este posibil. Trebuie sa fim si realisti, dar pe 7 puncte eu as miza, asta insemnand doua victorii si un egal. Putem sa batem si Germania si sa facem doar un punct in alt meci. E un moment de rascruce pentru fotbalul romanesc, pentru ca noi care eram obisnuiti ai turneelor finale si ajungeam chiar in faze superioare, acum nu mai participam, nu ne mai calificam si in ultima perioada ne-am chinuit cu echipe cum e Albania. Am vazut ca si Macedonia de Nord este mai bine cotata acum decat Romania, atat ca valoare a lotului, cat si ca pozitie in clasamentul FIFA. Fotbalul romanesc trece printr-o perioada de criza din care am putea sa iesim cu o calificare la Campionatul Mondial din Qatar.

Trebuie sa ne gandim pentru ca altfel nu ar mai avea rost sa participam. Trebuie sa speram, sa fim optimisti, este un lucru extrem de important. Si ca sa si reusim trebuie ca baietii sa munceasca si sa dea ce au mai bun la meciuri si la antrenamente si sigur Radoi sa fie inspirat. Eu am incredere in Mirel Radoi si in spiritul lui de luptator. Sper sa reusim.

Nicolae Stanciu cred ca va fi jucatorul determinant la nationala. A jucat foarte bine in Europa League. Este numarul 1 in echipa lui. Toti colegii il cauta, are incredere, are executii foarte bune.

Pe Mihaila si Man ii cunoastem, le stim calitatile si ar trebui sa fie dezinvolti si sa joace fotbalul pe care il stiu si sa ne castige aceste 7 puncte la care ma gandesc eu", a spus Iuliu Muresan la Ora Exacta in Sport.

Romania - Macedonia de Nord se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro joi, 25 martie de la 21:45!