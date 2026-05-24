Daniel Pancu și Sorin Paraschiv, invitații speciali la Fața la Joc, ACUM, la PRO TV și pe VOYO! Ce au spus despre reeditarea sfertului UEFAntastic

Fotbalistul român, gol FABULOS astăzi pentru locul de Champions League!

Decizia luată de Iran cu trei săptămâni înainte de startul CM 2026

Fostul mare antrenor Ion Gherhard a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani, a anunţat Federaţia Română de Handbal, duminică.

Ion Gherhard rămâne una dintre figurile legendare ale handbalului feminin românesc şi internaţional.

Supercupa Europei și Cupa IHF, câștigate cu Chimistul Râmnicu Vâlcea

De numele său se leagă performanţe remarcabile atât pe plan naţional, cât şi european, culminând cu câştigarea Supercupei Europei în 1984 şi a Cupei IHF în 1989 alături de Chimistul Râmnicu Vâlcea.

A fost, de asemenea, finalist al Cupei Cupelor cu Oltchim Râmnicu Vâlcea şi finalist al Challenge Cup cu HC Selmont Baia Mare.

Într-o carieră impresionantă, începută în sezonul 1969-1970 la Ştiinţa Bacău, profesorul Ion Gherhard a cucerit patru titluri de campion al României şi cinci Cupe ale României, contribuind decisiv la dezvoltarea handbalului feminin în oraşe precum Bacău, Râmnicu Vâlcea şi Baia Mare.

''Pentru mulţi, 'Geri' a însemnat mai mult decât un antrenor: a fost mentor, formator de caractere şi un reper de profesionalism, pasiune şi devotament pentru handbalul românesc'', se arată în comunicatul FRH.

Foto: Minaur Baia Mare