Liga 3 se apropie și ea de final.

Cetatea SuceavaPetre GrigorasCSL Ștefăneștii de JosSCM Ramnicu ValceaPoli Timisoara
După ultima etapă din play-off-ul Ligii 3, am aflat numele celor patru echipe promovate direct în divizia secundă.

Dacă Știința Poli Timișoara și SCM Râmnicu Vâlcea obținuseră anterior promovarea, acum a venit rândul bucuriei și pentru Cetatea Suceava (foto - antrenorul principal Petre Grigoraș) și CSL Ștefăneștii de Jos (Ilfov).

Pentru ultimul loc care merge în Liga 2 se va organiza un turneu (semifinale - finală) la care vor participa cele patru echipe clasate pe locurile secunde în grupele de play-off: Şoimii Gura Humorului, SC Popeşti Leordeni, Minerul Lupeni și Unirea Alba Iulia.

Cetatea Suceava în Liga 2

”Așa se scrie o mică filă de istorie locală ! 

Cu oamenii care au crezut și au investit într-un vis sportiv care a redat o parte din mândria sucevenilor!

Felicitări încă o dată celor care au făcut posibilă o bucurie de nedescris - investitorilor privați și echipei Cetate Suceava 1932”, a postat CSM Cetatea 1932 Suceava.

CSL Ștefăneștii de Jos în Liga 2

”Așa s-a scris istoria Ștefăneștiului!

Primarul Gheorghiță Mircea și președintele George Bozieru au reușit ceea ce părea imposibil: PRIMA PROMOVARE SPORTIVĂ ÎN ISTORIA ȘTEFĂNEȘTIULUI ÎN LIGA A DOUA!

Această performanță istorică este rezultatul muncii, ambiției și sacrificiului unei întregi echipe. Un merit important îl are și Claudiu Ionescu, antrenorul alături de care a început acest drum extraordinar, dar și Mircea Gheorghe, care a contribuit semnificativ la dezvoltarea și stabilitatea clubului.

Totodată, această realizare nu ar fi fost posibilă fără sprijinul și susținerea oferite de Consiliul Local Ștefăneștii de Jos, care a fost alături de echipă și de acest proiect important pentru întreaga comunitate.

Respect și recunoștință pentru fiecare om care a muncit pentru acest vis: jucători, staff, suporteri și toți cei care au crezut în acest proiect încă din prima zi.

Un merit deosebit îi revine primarului Gheorghiță Mircea, pentru implicarea și încrederea oferită echipei, dar și președintelui George Bozieru, care a coordonat și construit, pas cu pas, un proiect devenit astăzi parte din istorie.

Astăzi nu vorbim doar despre o promovare.

Astăzi vorbim despre un moment care va rămâne pentru totdeauna în istoria Ștefăneștiului! 🏆”, a postat și Club Sportiv Stefănești.

