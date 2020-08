Noul sezon al Ligii a 2-a va debuta de la ora 11:00! Care este format inedit al competitiei si cum arata duelurile din prima etapa! Doua partide au fost amanate!

Din articol Programul primei etape a Ligii a 2-a:

Astazi, de la ora 11 sunt programate primele partide din noul sezon al Ligii a 2-a.

21 de echipe vor lupta pentru promovarea in primul esalon fotbalistic din Romania. Sezonul 2020/21 va fi unul aparte, urmand a se desfasura dupa un format unic.

Potrivit FRF, noul sezon va fi compus din turul de campionat si din playoff / playout.

La finalul turului din sezonul regular, primele 6 clasate se vor califica in playoff, urmand a juca in sistem tur / retur, iar celelalte 15 echipe vor fi impartite in doua grupe de playout, in care se va juca doar turul.

Sezonul 2020/21 al Ligii a 2-a se va incheia, daca nu vor exista intreruperi, pe 23 mai 2021, sezonul regular urmand a se desfasura in perioada 29 august - 5 decembrie.

La finalul competitiei, primele doua clasate vor promova in primul esalon fotbalistic al României, iar ocupantele locurilor 3-4 vor disputa meciuri de baraj cu echipele de pe pozitiile 7-8 din playout-ul Ligii 1.

* Meciurile dintre FC U Craiova - Ripensia Timisoara si Metaloglobus - Pandurii Tg. Jiu au fost amanate dupa ce la Craiova si la Targu Jiu au fost depistate mai multe cazuri de coronavirus in randul jucatorilor.