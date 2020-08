CORONAVIRUSUL ii opreste pe jucatorii straini din drumul spre Liga 1: "Prefera sa mearga in Liga 2 din Olanda pe bani mai putini decat la noi"

FC Voluntari a debutat cu dreptul in noul sezon din Liga 1.

Ilfovenii s-au impus cu 2-1 in fata lui Gaz Metan Medias, pe teren propriu. Ioan Andone a dezvaluit ca echipa a incercat sa isi intareasca lotul, dar Voluntari a intampinat refuzul jucatorilor straini, care prefera sa ramana acasa din cauza pandemiei de COVID-19.

"Pana acum gaseam jucatori. La 5-6.000 de euro, am dat si 7.000 de euro la Voluntari, din strainatate ma refer. Acum nu mai vin. Din cauza pandemiei, familii, vor sa stea acasa.

Vreo trei ne-au refuzat. Un varf de atac din Suedia, a jucat vreo doi ani in Danemarca, recomandat de Galca. Zice ca vine in prima faza, ne intelegem la bani, apoi... Deci trei jucători ne-au refuzat, dupa ce ne-au acceptat contractele si clauzele pe care le-am pus.

Ne spun ca se mai gandesc, apoi, in 2-3 zile, ne spun ca nu vin. Familia, vor sa stea acasa... Jucator de C din Germania. S-a dus la B in Olanda pe bani mai putini decat la noi", a declarat presedintele lui FC Voluntari pentru TelekomSport.