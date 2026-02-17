La finalul meciului, așa cum se întâmplă aproape la fiecare meci, Florentin Petre a mers în fața galeriei pentru a saluta fanii, moment în care a înjurat-o și pe rivala FCSB.

Florentin Petre: ”Ce a făcut nea Gigi pentru mine n-are nicio legătură cu scandările!”

Mai mult, fostul căpitan al ”Câinilor” l-a pus și pe antrenorul Unirii Slobozia, Claudiu Niculescu, fostul său coleg de la Dinamo să salute galeria în același mod.

Gestul lui Florentin Petre a fost taxat de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, care i-a reproșat secundului lui Zeljko Kopic de faptul că a uitat ce a făcut pentru el Gigi Becali, care l-a ajutat financiar în momentul în care fostul fotbalist s-a îmbolnăvit de hepatita C.

Florentin Petre a reacționat după acuzațiile lui Mihai Stoica și a ținut să îi transmit oficialului de la FCSB că salutul respective nu are nicio legătură cu respectul pe care i-l poartă lui Gigi Becali și că este vorba doar despre o rivalitate istorică între Dinamo și FCSB.

”Asta este o istorie care nu e făcută de mine. Este o istorie pe care noi o urmăm de atâția ani de zile. Despre nea Gigi Becali nu are nicio legătură… Ce a făcut nea Gigi pentru mine n-are nicio legătură cu scandările pe care eu le-am făcut.

Eu n-am vorbit de nea Gigi urât aseară și niciodată n-o să fac lucrul acesta. Cum să fac eu așa ceva despre un om care m-a ajutat?! N-are nicio legătură! Lucrurile acestea sunt dinainte de Gigi Becali. Scandările acestea n-o să însemne niciodată că vreau să-i fac rău lui Gigi Becali sau lui Meme. Din contră, îi respect pe amândoi și n-ar trebui să se ofuscheze”, a spus Florentin Petre pentru Prosport.