Roș-albaștrii au susținut că a fost henț la Luca Băsceanu la faza premergătoare golului doi al Universității Craiova.

Adrian Porumboiu a dat de pământ cu Mihai Stoica

Adrian Porumboiu a susținut contrariul, lucru care l-a înfuriat pe Mihai Stoica, oficialul campioanei en-titre, care l-a numit ”chibiț” pe fostul arbitru.

A venit rândul lui Porumboiu să îi de replica președintelui Consiliului de Administrație de la FCSB, iar fostul patron al lui FC Vaslui nu s-a abținut deloc de la a-l pune la punct pe Mihai Stoica. Porumboiu a lansat și o provocare pentru oficialul de la FCSB.

”Nici nu pot să-l numesc om de fotbal. A aruncat o vorbă aiurea. Sunt unii duși cu capul. A ajuns savantul să-mi spună că sunt chibiț. Dar nu-i este rușine?! Tirifliciule, am fost arbitru FIFA, de Champions League!

Oricine stă agățat de un club poate acum să jignească… Îmi tot spuneți de MM, dar habar nu am cine este MM. Îi cunosc pe Marian Mexicanu sau Mickey Mouse, alți MM nu.

Îl provoc, însă, pe Stoica la testul Cooper și la oricare alt test. Nu cred că rezistă două ture. Este o provocare pe care i-o lansez acum, public”, a spus Adrian Porumboiu la Radio Gold FM.

Ce a declarat Mihai Stoica despre Adrian Porumboiu

”Bineînţeles că ştiu despre ce e vorba. Dacă i-aș da replică, nu aș mai scăpa toată viața de polemica asta. Nu am ce replică să dau, e un om de 75 de ani, chiar am respect pentru senectute și nu dau nicio replică.

Știu ce a spus, nu mă interesează. Eu pot să comentez ce spun omologii mei de la alte echipe, pot să comentez tot ce se întâmplă. E corect, jurnalistic și deontologic ce faci tu, dar ca să comentez ce spun toți chibiții… nu”, a spus Mihai Stoca la Fanatik.