Miruță a susținut că „militarii” au încălcat flagrant legislația penală și a anunțat că va organiza o conferință de presă în care va expune detaliat situația.

Ministrul Apărării, acuzații foarte grave către CSA Steaua

Ministrul Apărării a vorbit despre diurne plătite în plus cu 22-23.000 de euro, angajări fictive și închirierea unei săli de sport din Chiajna cu un preț de cinci ori mai mare decât cel prevăzut de lege.

„Stadionul ăla e un stadion modern, un stadion nou, un stadion frumos. Nu produce bani pentru că stadionul naţional, care este mai mare, se închiria cu 35.000 de euro.

Stadionul ăsta, se pusese din pix, din minister, 45.000 de euro. Adică i-au pus 10.000 de euro în plus ca să nu vină nimeni să închirieze, să nu cumva să înceapă să respire.

Miruţă: „O să fac o conferinţă de presă”

Am dat decizie să reducem. Se calculează proporţional numărul de locuri. Am propus un pic mai ieftin să fie, dacă vreţi, ca la ofertă: punem mai ieftin ca să înceapă lumea să vină acolo. Am văzut multe lucruri.

Şi o să fac o conferinţă de presă pentru toată pagina asta cu probleme. Dar vă dau doar aşa câte una din cele care s-au întâmplat până acum acolo. Diurne plătite de vreo 22-23.000 de euro pe plecare în plus faţă de cât permite legea. Oameni care se angajează fără să există postul în organigramă.

Echipa de handbal închiriase o sală de sport pe la Chiajna. Primăria Chiajna avea o hotărâre de Consiliul Local cu preţ maxim. CSA-ul a plătit de cinci ori mai mult decât preţul maxim, faţă de cât permite legea.

(n.r. - Şi nu e caz penal?) Evident că e caz penal, dar până la caz penal se consumă banii. Deci de 32 de milioane de euro, cât este bugetul tuturor sporturilor…“, a declarat Radu Miruţă, la Prima TV.

Dorința ministrului ca Steaua să promoveze în Superligă

El a vorbit și despre intenția sa de a face ca Steaua să aibă drept de promovare în Superliga României.

„Sunt două metode. Fie schimbatul legii, unde înţeleg că sunt şi alţii care vor să nu se schimbe, vom vedea cât reuşesc. Fie printr-o asociere privată. Astea sunt cele două metode.

E provocarea mea să găsesc o metodă prin care cel care vine să investească să poată şi decide. Dar ce se întâmplă acum acolo este o bătaie de joc faţă de fiecare om din România”, a adăugat ministrul Apărării.